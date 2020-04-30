Звезда "Уральских пельменей" о домашнем насилии: Виноват только он

Уже многие звезды высказались по поводу домашнего насилия после скандального интервью Регины Тодоренко. Не смогла пройти мимо и Юлия Михалкова, которая стала популярной благодаря шоу "Уральские пельмени".

Регина Тодоренко уже поплатилась за свой острый язык. Многие компании отказались от сотрудничества с опальной телеведущей, а пользователи Сети продолжают лить на нее помои. Дескать, нечего высказываться наперекор общепринятому мнению. Многие знаменитости не стали поддерживать Регину, однако все равно просят пользователей Сети остановить травлю.

В общем, только ленивый сейчас пройдет мимо этого скандала. Молчать не смогла и звезда "Уральских пельменей" Юлия Михалкова. Она уверена, что в любом случае в домашнем насилии виноват тот, кто избивает, даже если жертва "сама нарывается". "Ничто не может оправдать насилие. Выбор всегда есть", – написала Михалкова в своем инстаграм-аккаунте.

Юлия считает, если нет возможности решить спор словами, то нужно собирать вещи и уходить от такого избранника.

Подписчики актрисы отметили, что им изрядно надоела эта тема. Однако те, кто еще может вести дискуссию на тему домашнего насилия, поспешили также высказаться. Не все поклонники согласились с категоричным мнением Юлии. "По вашему мнению, мужик должен и обязан! Вам не стыдно?", "Вопрос, почему многие женщины живут в этом насилии и не уходят", – написали фолловеры.