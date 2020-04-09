Гуф угодил в полицию после жуткого скандала с собакой

Певец опубликовал в своем инстаграм-аккаунте снимок, на котором сидит в полицейском участке. Поклонники связали это с недавним инцидентом с собачьими боями.
Многие посочувствовали артисту. Но нашлись и те, кто заявил, что рэпер Гуф сам виноват в сложившейся ситуации и теперь платит за свои ошибки.
Примечательно, что поступок исполнителя осудили не только некоторые фолловеры, но также друзья и близкие. Его концертный директор, например, заявил, что категорически не одобряет поведением музыканта. А экс-супруга Айза Анохина и вовсе назвала Алексея Долматова невменяемым.
Напомним, в конце марта пользователи Сети были шокированы прямым эфиром рэпера Гуфа. Он выгуливал собаку и одновременно общался с подписчиками, когда его овчарка заметила двух других псов. Вместо того чтобы избежать конфликта, певец спросил у фолловеров, не будет ли интересным спустить собаку с поводка и посмотреть, что будет. Не дождавшись ответов, он так и сделал.
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