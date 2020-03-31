Натравившего овчарку на другую собаку Гуфа закрыли в психушку

Как отметила певица, она решила прервать молчание, потому что в течение дня ей постоянно поступают угрозы от защитников животных. Айза Анохина добавила, что относит себя к членам Green Peace, так как любит планету.
"То, что сотворил Гуф, – это полный ***", – осудила она его в "Сторис". Хип-хоп-исполнительница заверила подписчиков, что ни в коем случае не оправдывает поведение бывшего мужа.
"Он сейчас лежит снова в психиатрической больнице", – рассказала Айза.
Оказалось, у музыканта очередной срыв. Девушка добавила: когда рэпер выходит на связь через прямой эфир в "Инстаграм", это значит, что он "слетел с катушек".
Артистка призналась, что Алексей Долматов любит зверей и хорошо к ним относится. Айза рассказала, что певец помогает животным еще с тех времен, когда они были вместе.
Напомним, накануне рэпер Гуф в прямом эфире "Инстаграм" натравил на двух собак свою овчарку. Его домашнее животное вцепилось в шею золотистому ретриверу.
Популярные темы форума
Старые родители
Надо попросить Владимира Путина помочь выжить всем странам мира и сделать его мировым правителем.
Когда русских ввгоняют из стран ,почему Росси не выгоняеь или не бьёт палками в отместку Индусов
Что вы дома не сидите,шляетесь по городу
ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ !Кого выбрать мужчину или ребёнка
Что за мода рожать в глубокой старости?
Коронавирус у Льва Лещенко
Но нормально Путин правит.Пусть только киргизов ввгонит из страны ,пусть вернут москвичам и россиянам работу ,и пусть остаётся
В общем рыжая. В США выбросили испорченных продуктов на $35 тыс. Это ж как надо было кашлять?
Это шутка или фейк? Кто знает?