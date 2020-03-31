Натравившего овчарку на другую собаку Гуфа закрыли в психушку

Бывшая жена Алексея Долматова (Гуф) Айза Анохина вышла на связь с подписчикам в своем инстаграм-аккаунте. Женщине пришлось высказаться по поводу поведения рэпера.

Как отметила певица, она решила прервать молчание, потому что в течение дня ей постоянно поступают угрозы от защитников животных. Айза Анохина добавила, что относит себя к членам Green Peace, так как любит планету.

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"То, что сотворил Гуф, – это полный ***", – осудила она его в "Сторис". Хип-хоп-исполнительница заверила подписчиков, что ни в коем случае не оправдывает поведение бывшего мужа.

"Он сейчас лежит снова в психиатрической больнице", – рассказала Айза.

Оказалось, у музыканта очередной срыв. Девушка добавила: когда рэпер выходит на связь через прямой эфир в "Инстаграм", это значит, что он "слетел с катушек".

Артистка призналась, что Алексей Долматов любит зверей и хорошо к ним относится. Айза рассказала, что певец помогает животным еще с тех времен, когда они были вместе.

Напомним, накануне рэпер Гуф в прямом эфире "Инстаграм" натравил на двух собак свою овчарку. Его домашнее животное вцепилось в шею золотистому ретриверу.