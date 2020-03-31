Орлова призвала россиян написать заявление на устроившего собачьи бои Гуфа

Недавно Алексей Долматов (Гуф) показал в прямом эфире в "Инстаграм" схватку его овчарки с чужим псом. Из трансляции было понятно, что рэпер специально натравил свою собаку на ретривера. Животное с особой жестокостью разделывалось с добродушным псом. При этом Гуф нахваливал питомца.
За такой поступок на Долматова обрушилась масса критики. Поклонники в комментариях назвали рэпера "животным" и "живодером". С ними согласилась и Ольга Орлова. Телеведущая – известная зоозащитница, и не отреагировать на историю она не могла. Орлова сделала публикацию в своем инстаграм-аккаунте, где призвала поклонников написать на Гуфа заявление в полицию, чтобы его привлекли к ответственности.
"Что *** было в твоей жизни, что заставило тебя стать таким?! Может тебе нужна помощь? Лечение?" – написала Ольга.
Орлова согласилась помочь хозяевам пострадавшего ретривера с лечением пса. Телеведущая предложила как медицинскую, так и юридическую поддержку.
В комментариях под публикацией Ольги отметилась и актриса Наталья Рудова.
"Сторчавшийся чел, не более. Ведет себя соответственно. Просто дно", – высказалась она о Долматове.
Рэпер пока не реагирует на критику. В Сети тем временем распространяется хештег #гуф_извинись_перед_лабрадором.
Популярные темы форума
Старые родители
Надо попросить Владимира Путина помочь выжить всем странам мира и сделать его мировым правителем.
Когда русских ввгоняют из стран ,почему Росси не выгоняеь или не бьёт палками в отместку Индусов
Что вы дома не сидите,шляетесь по городу
ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ !Кого выбрать мужчину или ребёнка
Что за мода рожать в глубокой старости?
Коронавирус у Льва Лещенко
Но нормально Путин правит.Пусть только киргизов ввгонит из страны ,пусть вернут москвичам и россиянам работу ,и пусть остаётся
В общем рыжая. В США выбросили испорченных продуктов на $35 тыс. Это ж как надо было кашлять?
Это шутка или фейк? Кто знает?