Орлова призвала россиян написать заявление на устроившего собачьи бои Гуфа

Ольга Орлова накинулась на Гуфа после того, как рэпер натравил своего пса на ретривера и показал это подписчикам в прямом эфире. Телеведущая считает, такой поступок нельзя оставлять безнаказанным.

Недавно Алексей Долматов (Гуф) показал в прямом эфире в "Инстаграм" схватку его овчарки с чужим псом. Из трансляции было понятно, что рэпер специально натравил свою собаку на ретривера. Животное с особой жестокостью разделывалось с добродушным псом. При этом Гуф нахваливал питомца.

За такой поступок на Долматова обрушилась масса критики. Поклонники в комментариях назвали рэпера "животным" и "живодером". С ними согласилась и Ольга Орлова. Телеведущая – известная зоозащитница, и не отреагировать на историю она не могла. Орлова сделала публикацию в своем инстаграм-аккаунте, где призвала поклонников написать на Гуфа заявление в полицию, чтобы его привлекли к ответственности.

"Что *** было в твоей жизни, что заставило тебя стать таким?! Может тебе нужна помощь? Лечение?" – написала Ольга.

Орлова согласилась помочь хозяевам пострадавшего ретривера с лечением пса. Телеведущая предложила как медицинскую, так и юридическую поддержку.

В комментариях под публикацией Ольги отметилась и актриса Наталья Рудова.

"Сторчавшийся чел, не более. Ведет себя соответственно. Просто дно", – высказалась она о Долматове.

Рэпер пока не реагирует на критику. В Сети тем временем распространяется хештег #гуф_извинись_перед_лабрадором.