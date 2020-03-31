Рэпер Гуф устроил собачий бой в прямом эфире

Рэп-исполнитель Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, устроил собачий бой в прямом эфире. Зоозащитники требуют привлечь артиста к ответственности.

Накануне в аккаунте исполнителя в "Инстаграм" появилась видеозапись, где он гуляет с собакой по кличке Гуччи на территории дачного поселка. В прямом эфире рэпер обсуждал с подписчиками последний указ о самоизоляции, который разрешает выходить на улицу с питомцем.

Однако артисту пришлось прервать свою речь, так как пес заметил двух соседских собак и побежал к ним. "Хотите, отпущу его?" – спросил Алексей Долматов и тут же освободил Гуччи. Пес приблизился к одной из собак и вцепился ей в глотку. Артист подбадривал животное: "Давай, Гуччи!"

Страшные кадры ужаснули пользователей Сети. На ролик обратили внимание активисты из общественной организации "Зооправо". Они намерены написать заявление в полицию. "Просим привлечь эту "звезду" к уголовной, административной ответственности", – приводит сообщение телеканал "360".

Алексей Долматов не первый раз оказывается в центре скандала. Ранее рэпера Гуфа задержали в аэропорту Абу-Даби: он устроил дебош на борту лайнера, летевшего из Пхукета. Музыкант провел несколько часов в отделении полиции, пока за ним не приехали родственники.