Стало хуже: помощник о состоянии Надежды Бабкиной

1 апреля Надежда Бабкина попала в больницу. По словам помощника, певица читала в палате, просила не афишировать ее госпитализацию. Однако потом ее состояние ухудшилось.

О том, что Надежда Бабкина оказалась в клинике, стало известно 6 апреля – спустя почти неделю ее пребывания там. "Когда мы с ней созванивались в начале апреля, она читала в палате. И дала задание опросить своих поклонников, чем они занимаются на карантине", – сообщил пресс-атташе певицы Александр Велор.

Он объяснил, что артистка потому не хотела, чтобы знали о ее госпитализации, чтобы не стали ее жалеть. "И вот на днях состояние значительно ухудшилось: ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в состояние медикаментозной комы. Она на данный момент в ней находится", – отметил помощник.

По словам представителя певицы, Надежда Бабкина лежит не в обычной палате, а на изолированной территории, куда простым людям вход воспрещен. "Это такой закрытый инфекционный бокс, куда они заходят в облачении, похожем на скафандр", – уточнил пресс-атташе. При этом диагноз коронавирус у нее якобы не подтвержден. Велор отметил, что врачи остановились на осложненной пневмонии.

Велор отметил, что здоровье Надежды Бабкиной уже давно оставляет желать лучшего. Еще до пневмонии артистка часто ездила в больницу, где ей кололи витамины для поддержания иммунитета. Несмотря на возраст, артистка много и плодотворно работала.

"В театре выдался насыщенный сезон, Надежда Георгиевна отдыхала весь год максимум один день в месяц, и это уже считалось хорошо. Большое количество спектаклей и подготовка к празднованию 70-летия вытянули у нее все силы", – цитирует помощника артистки Woman`s Day.