Еще в банку помочись: вид сдающего анализы Виторгана довел до тошноты

Сдать тесты на коронавирус в Москве сегодня не проблема. Этим занимаются и государственные, и частные клиники. Актер Эммануил Виторган воспользовался возможностью.

"Сегодня Вся семья и наш коллектив сдает анализ на коронавирус. Ждем результат!" – радостно сообщил артист на своей странице в "Инстаграм". Сотрудник с необходимым оборудованием прибыл в "Виторган-клуб" и на месте провел все необходимые манипуляции.

Небольшой научный ликбез. Тест на коронавирус проводится при помощи так называемой полимеразной цепной реакции. Этот метод был разработан в 1983 году американским ученым Кэри Мюллис и считается одним из самых точных вариантов для диагностирования инфекционных возбудителей. С его помощью изучается наличие ДНК вируса в пробе даже при небольшом количестве молекул патогенного микроорганизма.

Для исследования на коронавирус берется мазок из носа и ротоглотки человека. Если заражение подтверждается, заболевшего помещают в карантин, где он будет один.

Пока непонятно, что двигало Виторганом, пожелавшим сдать тест на COVID-19. То ли он с кем-то контактировал, то ли вернулся из-за границы, то ли это дань моде, как у многих артистов, то ли просто ради собственного успокоения. Но вид того, как инфекционист лезет в нос артисту, многих довел до тошноты. "Зачем это надо было снимать?", "Еще бы показал, как в банку мочится", – недоумевают люди.