Бородина снялась голой с дочерью

Телеведущая периодически ездит на работу, а ее семья все еще находится на самоизоляции из-за эпидемии коронавируса в России.
В своем инстаграм-аккаунте Ксения Бородина опубликовала откровенный снимок, на котором позирует вместе с Теоной. Мама и дочь полностью разделись и прикрыли наготу большими подушками, перевязав их поясами.
Младшая дочь телезвезды предстала в красных туфлях на высоком каблуке и с ярким макияжем для взрослых. Образ Ксении Бородиной дополнили высокие сапоги. Примечательно, что старшая дочь ведущей "Дома-2" Маруся не захотела принимать участие в откровенной съемке.
Фолловеры Ксении Бородиной неоднозначно отреагировали на смелый снимок. Некоторые посчитали такое фото неприличным. Но большинству подписчиков кадр пришелся по душе.
Ранее телеведущая призналась поклонникам, что имеет невротическое расстройство. Иногда ее одолевает беспричинный страх, паническая атака. Она рассказала, как справляется с приступами. В частности, Ксении Бородиной помогает душ.
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