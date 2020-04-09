Андрей Григорьев-Апполонов отреагировал на участие зятя в шоу "Дом-2"

Рыжий из "Иванушек" рассказал, как относится к тому, что его тезка решил строить любовь на шоу "Дом-2". Выяснилось, что в последнее время отношения между родственниками весьма напряженные.

С момента, как у певца умерла сестра Юлия, прошло менее трех лет. На днях вдовец, крестник и полный тезка артиста пришел на телестройку. У знаменитости это вызвало неоднозначные чувства.

Андрей Григорьев-Апполонов признался, что с зятем общается редко, сообщает Starhit.ru. Кроме того, он отметил, что тот не поставил его в известность об участии в шоу "Дом-2". Артист заявил, что ему все равно, но смотреть проект он не будет.

Можно предположить, что рыжий из "Иванушек" так и не смог до конца простить своего зятя, что тот не уберег его сестру. Ведь когда Юлия скончалась от приступа астмы, ее мужа не оказалось рядом. Кроме того, многие обвиняли тезку певца в том, что тот женился по расчету.

Отметим, что зять Андрея Григорьева-Апполонова уже присмотрел себе девушку на шоу "Дом-2". Ею оказалась 21-летняя Александра Узерцова. Как писали "Дни.ру", поклонники телестройки не в восторге от Андрея. Они признались, что мужчина не вызывает у них доверия.

Сам Андрей Григорьев-Апполонов иначе объяснил свое участие в шоу "Дом-2". По словам зятя певца, после смерти жены он долго даже думать не мог о других женщинах. А теперь решили найти любовь.