"Такое мягонькое": что оказалось в штанах Леры Кудрявцевой

Лера Кудрявцева тщательно следит за собой и считается одной из самых красивых ведущих на отечественном телевидении. Гламурная блондинка неизменно одета с иголочки, макияж и грим смотрятся в кадре безупречно, прическа – волосок к волоску.
А вот в жизни телеведущая предпочитает более молодежный, удобный стиль одежды. Она отдает предпочтение джинсам и спортивным костюмам и часто не пользуется косметикой. Как и прочие россияне, Лера Кудрявцева соблюдает режим самоизоляции, введенный из-за пандемии коронавируса, но продолжает сниматься.
Впрочем, большую часть времени она старается уделять семье – мужу Игорю Макарову и их дочери Маше. Лера Кудрявцева часто делится с поклонниками фото и видео с участием девочки, которые вызывают у тех умиление и восторг. Также ведущая много времени проводит на кухне и радует близких кулинарными изысками.
По всей видимости, праздник живота не проходит бесследно. "Днем пригласила мужа на медленный танец. Он говорит: "Слушай, а что это такое мягонькое ты в штаны положила?" Я говорю: "Живот", – рассказала Лера Кудрявцева подписчикам в "Инстаграм". Впрочем, не все так страшно. По признанию блондинки, она еще влезает в брюки, предложенные для съемок.
Отметим, что многие знаменитости в условиях карантина боятся поправиться. А все потому, что не все могут заниматься спортом дома. Кто-то вовсе не выдержал и сорвался с диеты, начав выпекать пироги и прочие вкусности.
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