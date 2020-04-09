Не помешает торговать телом: Кравец забирает жить к себе дочь докатившейся Борисовой

"Сердце кровью обливается, когда вижу что творит Дана, падать, кажется, дальше некуда, – вздыхает Кравец. – Ладно, ей на себя давно плевать, но почему страдает ее дочь Полина, этот юный ангел?!"
"Знаю Полину и считаю, что находиться в таком окружении ей не только нельзя, но и опасно, – продолжает Кравец. – Видеть, как с матерью происходят страшные вещи ребенок не должен".
"Поэтому я посоветовалась с мужем и решила, что надо срочно спасать девочку, – резюмирует Алена. – Мы даже готовы взять ее к себе, воспитывать, дать все необходимое, окружить заботой. Полине нужна нормальная семья, нормальная мать, нормальное детство, – уверена главная светская львица столицы. – Без стрессов, слез, переживаний. Поэтому лучше будет, если Полина хотя бы какое-то время поживет с нами".
"Дана должна понять, что так всем будем лучше, – пояснила Алена. – К тому же в этом случае никто не помешает торговать телом, о чем много трубила пресса. А 12-летней Полине будет интересно с моей дочерью Даниеллой. Они почти ровесницы, поэтому много схожих интересов. Обещаю обеих воспитать настоящими утонченными леди. Как и я сама!"
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