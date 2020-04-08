"Я не позволю": в Сети всплыли слова Джигана о разводе

Несколько лет назад в рубрике Love story на МУЗ-ТВ рэпер Джиган дал интервью ведущей Марине Кошназаровой. В нем он уверенно заявил, что не допустит развода с супругой, моделью Оксаной Самойловой.
Артист отмечал, что для них самое главное – дети. А наследникам важно расти в полноценной семье. При этом он рассказал, что рос в таковой до 15 лет, а потом его родители развелись. Музыкант добавил, что у его избранницы была практически такая же ситуация.
"Я не позволю, чтобы мои дети росли в неполной семье", – пообещал рэпер Джиган. Поклонники звездной пары в меланхоличном настроении пересматривают архивные фото и видео экс-влюбленных и посвящают им стихи, сообщает Woman.ru.
После интервью прошло несколько лет, и у рэпера Джигана с женой родились еще двое детей. Тем печальнее то, что звезды расстались.
Напомним, 31 марта Оксана Самойлова сообщила о своем намерении развестись с музыкантом из-за его неадекватного поведения и измен. О проблемах в звездной семье стало известно еще в начале марта. Тогда рэпер Джиган выходил в прямой эфир в соцсети в нетрезвом виде и ругался матом при дочерях. Вскоре он попал реабилитационный центр.
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