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Венцеслав из "Дома-2" прямо перед свадьбой изменил избраннице с беременной любовницей

Венцеслав Венгржановский. Фото: instagram.com/putin_vengrzhanovsky
Недавно Венцеслав Венгржановский сыграл свадьбу с возлюбленной. Однако отметить событие молодожены не смогли. На торжество явилась их подруга, которая, как оказалось, ждет ребенка от звезды телестройки.
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Бывший участник проекта "Дом-2" Венцеслав Венгржановский продолжает устраивать шоу, правда, теперь уже за пределами телестройки. В конце марта он женился на избраннице Дарье Некрасовой. Однако позже свадьбу назвали цирком, потому что на ней произошло несколько скандалов. Сначала на торжество явился шоумен Дмитрий Тюрин. Он обвинил всех в "пире во время чумы". Затем на вечеринку ворвалась подруга молодоженов Валерия, которая заявила, что беременна от Венцеслава. Дарья в слезах в ту же минуту покинула торжество.

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Венцеслав из "Дома-2" сыграл свадьбу

В беседе со Starhit Валерия решила подробнее рассказать о своем романе с экс-участником "Дома-2". Оказалось, девушка познакомилась с Венгржановским благодаря Даше. Когда будущие муж и жена перестали общаться, Валерия стала сближаться с Венцеславом, у них завязался роман. Несмотря на то, что Некрасова помирилась с избранником, любовники втайне продолжили вести интимную переписку и видеться по ночам. Последний раз они встретились для любовных утех за сутки до бракосочетания Венгржановского. Валерия забеременела от мужчины, а когда узнала о свадьбе, не смогла сдержать эмоций. Девушке захотелось вернуть человека, которого так сильно любит. 

Сейчас Валерия находится у родителей, она не может позволить себе встретиться с Венцеславом из-за карантина. Дарья, в свою очередь, сравнивает этот момент жизни с местом, которое гораздо хуже, чем ад. Жена звезды "Дома-2" признается, что не хочет жить, ей очень больно из-за предательства.

Автор: 8 апреля 2020, 13:46

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