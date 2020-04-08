Измены мужа сильно ударили по Ирине Горбачевой

Актриса и блогер Ирина Горбачева не простила измену супругу Григорию Калинину и приняла решение с ним развестись. Поступок мужа терзал звезду, однако она оправилась от предательства и начала новую жизнь.

Ирина Горбачева и Григорий Калинин прожили в браке порядка восьми лет. Незадолго до развода чувства между супругами начали угасать, не стало любви и романтики, с которых начались отношения.

Во время беседы с Юрием Дудем актриса рассказала, что в какой-то момент решила поговорить с избранником насчет расставания. Оба пришли выводу: продолжать нет смысла. Однако это не единственная причина разрыва отношений.

Оказывается, Григорий изменял Ирине. Актриса узнала об этом, когда прочла его личные сообщения. Горбачева призналась, что пыталась справиться с предательством и простить супруга, но не смогла заглушить обиду.

"Это все равно что разбить чашку, но делать вид, что она до сих пор целая", – сравнила она.

Сейчас актриса связана новыми отношениями, однако не хочет рассказывать, кто ее новый избранник. Теперь она предпочитает держать личную жизнь в тайне.

Ирина рассказала журналисту и о сложных отношениях с родными. Поразительно, но близкие актрисы сначала отказывались следить за ее успехами. Недавно Горбачева решила помириться с семьей.