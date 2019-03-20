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Шоу-бизнес

"Лысое" фото российской актрисы вызвало восторг у американских журналистов

Ирина Горбачева. Фото: www.globallookpress.com
Журналисты американского глянцевого издания пришли в восхищение от нестандартной внешности Ирины Горбачевой. Материал, посвященный восходящей звезде, появился на официальном сайте журнала Vogue 18 марта.
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Автор статьи отметила, что Ирина Горбачева считается одной из самых востребованных актрис в России, несмотря на нетипичную внешность. "В ней угадываются мягкие черты героинь работ прерафаэлитов. И в то же время у нее очень решительное выражение лица. Ее рост составляет около 193 сантиметров, из-за чего она выше многих мужчин-коллег", – написала журналистка.

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Горбачева привлекла внимание зарубежных СМИ после того, как в прошлом декабре опубликовала видеозапись, на которой запечатлена без волос. Ирина рассказала, что решилась на этот шаг для себя, а не для новой роли.

"Это был очень смелый поступок для актрисы, популярной в России, где стандарты красоты являются довольно ограниченными: никаких выбивающихся прядей, безупречно накрашенные губы..." – отметила автор. Корреспондент напомнила, что тогда многие пользователи сравнили артистку с поэтом Владимиром Маяковским.

В материале журналистка подробно рассказала о непростом детстве Ирины Горбачевой, учебе в Театральном институте имени Бориса Щукина и участии в фильме "Аритмия", который принес ей премии "Ника" и "Золотой орел". Сейчас звезда живет в Лос-Анджелесе, где проводит время с друзьями, учит английский язык, ходит на танцы и работает над новым проектом под названием Masha from Russia, в центре которого – две сестры, переехавшие из России в США.

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Публикация от Ирина Горбачева (@irina_gorbacheva)

"Она интересуется американским кинематографом и даже попросила меня, чтобы я познакомила ее с людьми, которые снимают фильмы в Лос-Анджелесе. Актриса призналась, что очень хочет побывать на съемочной площадке. Она мечтает увидеть, как работают люди, а также получить новый опыт", – заключила журналистка.

Автор: Евгения Евгеньевна20 марта 2019, 11:29

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