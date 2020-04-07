Сидящая на карантине Чехова во всеуслышание пожаловалась на запор

Анфисе Чеховой не приходится скучать во время самоизоляции. Однако телеведущая испытывает некоторые проблемы в творчестве.

Анфиса Чехова не поддержала звезд шоу-бизнеса, которые добровольно ушли в самоизоляцию. Видимо, телеведущей нужна была более веская причина, чтобы оставаться дома. Например, карантин в Москве, во время которого запрещено выходить на улицу.

Теперь у Чеховой появилось много времени. Она успела выполнить кучу дел: пересмотрела все сезоны сериала "Секс в большом городе", несколько раз приготовила греческий салат, устроила виртуальный ужин с подругой и занялась уборкой в квартире. Об этом Анфиса рассказала в своем инстаграм-аккаунте.

Знаменитость любит писать стихотворения и нередко делится ими с поклонниками. Однако во время карантина у телеведущей наступил творческий кризис, или, как она выразилась, "поэтический запор". Чехова забраковала пять четверостиший.

Отметим, что недавно Анфиса сдала тест на коронавирус. Переживающих за ее здоровье она поспешила успокоить, предоставив результаты анализа. У телеведущей не выявили COVID-19.