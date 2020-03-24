Коронасутра: Чехова показала лучшие позы для секса при пандемии

Пока во всем мире переживают из-за распространяющегося коронавируса, интернет заполонили различные шутки и мемы по этому поводу. Но помимо веселых картинок иногда можно встретить, действительно, дельный совет. Например, как заниматься сексом во время пандемии.
Памятка попалась на глаза не кому-нибудь, а всезнающей об интимной жизни Анфисе Чеховой. Она поделилась правилами в своем инстаграм-аккаунте в разделе "Сторис". На картинке представлено порядка десяти поз, которые рекомендовано принимать при половом акте. Расстояние между лицами партнеров должно быть полтора метра. Телеведущая впечатлилась увиденным и предложила ввести термин "сексуальная дистанция".
Спустя некоторое время звезда также провела аналогию между понятиями "здоровье" и "секс". Чехова опубликовала видео-бумеранг, представ перед подписчиками в нижнем белье. При этом на ногах Анфисы красовались компрессионные чулки, которые, по ее словам, "толкают на грех".
Вряд ли Анфиса сможет воспользоваться советами из памятки или опробовать чулки в деле, ведь она с 2017 года одинокая женщина. Телеведущая развелась с актером Гурамом Баблишвили, отцом сына Соломона.
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