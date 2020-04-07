Андрей Григорьев-Апполонов пришел строить любовь в "Дом-2"

Андрей Григорьев-Апполонов – младший прожил с сестрой известного певца два года. Он настолько любил Юлию, что взял ее фамилию. В искренность чувств мужчины общественность не верила. Многие считали его альфонсом. В 2017 году Юлия умерла от приступа астмы. С тех пор рыжий из "Иванушек" не поддерживает отношения с зятем.
За три года Григорьева-Апполонова – младшего практически не видели с девушками. Он занимался творчеством, записывая композиции в дуэте #APPolonovGang.
А сейчас, полностью оправившись от утраты, Андрей решил завести новые отношения. Для реализации этого плана проект "Дом-2" он посчитал вполне подходящим, тем более что уже положил глаз на 21-летнюю участницу реалити-шоу Сашу Узерцову.
Симпатия к девушке у Григорьева-Апполонова – младшего появилась еще на съемках одного из выпусков передачи "Бородина против Бузовой". Теперь он готов ворваться в эфир "Дома-2" и завоевать сердце Саши. Мужчину поддержали практически все участники проекта, а также ведущая Ольга Бузова.
А вот поклонники реалити-шоу не в восторге от Андрея. Зрители признались, что он не вызывает доверия. "Ужасный, алчный. Пришел за пиаром", "Весь мусор затащили", "Еще один врун", "По всем каналам шатается, вот и сюда пришел", – высказались подписчики инстаграм-аккаунта "Дома-2".
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