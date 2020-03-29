"Воняет сексом": экс-любовница рыжего из "Иванушек" шокировала новым заявлением об отцовстве

По словам женщины, ее сын Герман – наследник певца Александра Фадеева (Данко). Долгое время Сазыкина работала директором исполнителя. Она утверждает, что их связывали близкие отношения.
Оказывается, женщина крутила романы сразу с двумя артистами. Изначально Сазыкина подумала, что отцом ее ребенка является рыжий из "Иванушек". Однако после того, как ДНК-тест это опроверг, она выступила с новой версией.
По словам женщины, Данко в шоу-бизнесе считали бабником – "ходячий секс". "Воняет сексом", – цитирует Олесю Сазыкину Пятый канал. Она утверждает, что певцу неважно, с кем спать, главное – быть в эпицентре внимания. Оказывается, женщина давно убедила Данко в отцовстве, и тот платил алименты на ребенка.
Для музыканта стало шоком, что его бывшая любовница заявила об отцовстве рыжего из "Иванушек". Теперь Данко настаивает на проведении генетической экспертизы. Требует он вернуть и деньги, потраченные на предполагаемого сына.
Напомним, ранее в звездной тусовке разгорелся громкий скандал из-за слухов об отцовстве рыжего из "Иванушек". Сам Андрей Григорьев-Апполонов опровергал эти домыслы, заявляя, что Олеся Сазыкина всех обманывает.
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