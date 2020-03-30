"Пью витамины": рыжий из "Иванушек" лечится после развода

Андрей Григорьев-Апполонов признался, что решил взяться за себя. Мужчина занялся здоровьем.

Артист находится в Сочи, в санатории. Правильный распорядок дня и различные процедуры благотворно влияют на состояние певца. После развода мужчина ударился во все тяжкие. Родные и близкие опасались, что Андрей Григорьев-Апполонов сломается под гнетом обстоятельств. Однако звезда нашла в себе силы отказаться от пагубных привычек и заняться здоровьем.

"Минимум 7 километров в день гуляю, хожу на массаж, лечу спину, пью витамины", – цитирует музыканта издание "Семь дней". Артист поделился, что посещает сероводородные источники, а также гуляет по океанариуму. Он отметил, что на территории санатория есть лес и водопады. "Много хожу и оздоровляюсь", – признался рыжий из группы "Иванушки".

Напомним, около года назад стало известно о разводе Андрея Григорьева-Апполонова. Марина Банкова, с которой певец прожил в браке 17 лет, оставила артиста ради 27-летнего баскетболиста. Спустя несколько месяцев после расставания с рыжим из "Иванушек" женщина снова обручилась. Певец с трудом переживал разрыв с возлюбленной: его часто замечали в сомнительных компаниях в нетрезвом состоянии.