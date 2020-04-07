"Для меня было дико": блогер развеяла прах умершего на банной вечеринке мужа за бешеные деньги

28 февраля супруг блогера-фармацевта Екатерины Диденко, а также несколько ее друзей скончались на банной вечеринке из-за брошенного в бассейн сухого льда. Происшествие вызвало большой общественный резонанс. Екатерина посетила несколько эфиров на телевидении. Многие начали критиковать блогера и ее компанию за безответственность и незнание правил использования сухого льда.
Прошло много времени, а Диденко продолжает в деталях рассказывать о случившемся и делиться новостями, связанными со смертью супруга, в своем инстаграм-аккаунте. Недавно блогер сообщила, что кремировала мужа, потому что при жизни он так хотел. Супруг вел разговоры с Екатериной о смерти и о том, что делать с телом.
"Для меня было дико слышать такие слова, дико об этом даже думать!" – цитирует блогера Пятый канал.
Однако девушке все-таки пришлось исполнить желание мужа и развеять его прах над полем. За транспортировку тела, кремацию, урну и поминки Диденко заплатила в общей сложности 250 тысяч рублей. Блогер отметила, что сумма оказалась бы намного больше, если бы тело супруга было предано земле.
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