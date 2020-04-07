Внезапно: вскрылась связь Джигана с мужчиной

Некий источник "слил" в Сеть аккаунт брутального мужчины и заявил, что это парень Джигана. Оказалось, в соцсети у рэпера много фотографий с ним. По слухам, мужчины часто вместе отдыхали, а теперь друг поддерживает Джигана в домашних проблемах.
Эта информация стала сенсацией для поклонников рэпера. До недавнего времени семья Джигана и Оксаны Самойловой казалась идеальной, но после того, как у них появился четвертый ребенок, вскрылось множество проблем. Наличие предполагаемого любовника у рэпера – вишенка на торте.
Впрочем, не все поверили в бисексуальность Джигана. Говорят, этот близкий друг на самом деле родственник рэпера. Якобы мужчина живет в Европе, но, когда бывает в Москве, приезжает к Джигану с Оксаной, отмечает "Экспресс газета".
Говорят, за границей мужчина работает мастером тату, а в прошлом ухаживал за звездой скандального телепроекта "Дом-2" Ольгой Бузовой, но получил отказ. Впрочем, все эти данные вполне могут быть слухами.
Ясно одно: Джиган и Оксана Самойлова расстаются. Об этом модель заявила в "Инстаграм". Она обвинила мужа в многолетнем обмане и возложила на него ответственность за то, что семья распалась.
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