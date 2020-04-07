Косивший под Шатунова Жуков поразил народ (видео)

Поклонники наверняка не видели Сергея Жукова таким. Лидер группы "Руки вверх" решил показать фрагменты выступления 30-летней давности. Архивные кадры за 1991 год удивляют: 16-летний певец выглядел точно так же, как Юрий Шатунов, уже имевший в то время огромную популярность. Схожим с солистом "Ласкового мая" будущего любимца миллионов делали его прическа и одежда.
Жуков пояснил, что видео было снято на конкурсе "Восходящая звезда эстрады", который проводился в его родном Димитровграде. Артист исполнил песню, которую позже полюбили поклонники – "Десять лет". Композицию написал его худрук Василий Кутлубаев.
Это выступление стало победным для подростка. Наградой стала путевка в пионерлагерь "Орленок", но туда Сергей так и не отправился.
Архивное видео меньше чем за сутки набрало порядка 250 тысяч лайков, что косвенно свидетельствует о большом удивлении аудитории инстаграм-аккаунта Жукова. Комментарии к публикации артист ограничил.
Напомним, что недавно Сергей Жуков рассказал о проблемах со здоровьем. В программе Леонида Закошанского солист группы "Руки вверх" вспомнил, как ему удаляли грыжу.
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