Сумасшедшая фанатка порезала Жукова на концерте ради приворота

Бессменный лидер группы "Руки вверх" любил приветствовать первые ряды зрителей – обычно он хлопал по ладошкам тех, до кого мог дотянуться. Во время одного из таких дружеских жестов артист почувствовал резкую боль. "И смотрю, кровища течет у меня", делится подробностями музыкант. Оказалось, что в первом ряду стояла девочка с лезвием. Она быстро вытерла орудие салфеткой и растворилась в толпе.
Как уверяет Сергей Жуков, этой безумной нужна была его ДНК для приворота или какого-либо другого мистического обряда. Музыкант испугался, ведь в его планы не входило столкнуться с потусторонними силами. "Я даже не понял последствия, но говорю, мол, зовите бабку какую-нибудь, снимайте все это с меня", – рассказал певец.
Также кумир 90-х вспомнил еще одну невероятную историю, связанную с сумасшедшими фанатами. На очередном концерте группы девушка мечтала передать своему кумиру домашние сладости, ради этого она даже подралась с охранниками певца. В итоге "орешки" с вареной сгущенкой доставили в гримерку артиста, и он предложил всей команде их попробовать.
В этот момент Сергей Жуков отправился в ванну и прочитал записку, которая прилагалась к гостинцам. "И там написано: "Сережа, когда ты будешь читать это письмо, яд уже будет идти по твоему телу", – пересказывает солист. Он тут же выбежал из душа и приказал друзьям срочно выкидывать сладости.
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