Певец Жуков лишился половины тела из-за опухоли

Сергей Жуков и представить себе не мог, чем обернется для него с виду невинный синяк. Лидер легендарной группы "Руки вверх" дал откровенное интервью.

Сергей Жуков снялся в программе Леонида Закошанского "Цена красивой жизни", в которой рассказал о проблемах со здоровьем. Все началось пару лет назад, когда популярный исполнитель случайно ударился за кулисами о сферу (Конструкция, на которую прикрепляется световое и звуковое оборудование).

В месте удара на животе у артиста образовался синяк. Сергей Жуков не придал этому значения и продолжил выступать и гастролировать. Однако синяк стал болеть все сильнее. Оказалось, там образовалась грыжа. Та, в свою очередь, стала перерастать в опухоль, и состояние Сергея Жукова ухудшилось. Тогда певец обратился за помощью к врачам.

Те долго не могли понять, что вообще происходит с артистом, почему у него не заживают раны. Кульминацией ситуации стал инцидент в аэропорту. Сергей Жуков вместе с супругой Региной Бурд и детьми запланировал путешествие, но его сняли прямо с трапа и увезли в больницу.

"На пустом месте меня свалило, причем страшно. Непонятная история с болезнью, когда из обычного ушиба дело переросло в то, что мне отрезали половину тела", – констатировал солист группы "Руки вверх". Сергей Жуков рассказал, что три месяца провел в больнице, пережил три операции, и признался, что даже не знал, выкарабкается ли он и сможет ли вернуться на сцену.

"Я говорил: "Кому дать денег? Везите меня куда-нибудь – в Германию, в Израиль". А врачи отвечали: "Мы не знаем, что у вас, куда мы вас повезем?", – развел руками артист. Ему помог знакомый, который привез из-за границы экспериментальный аппарат.

С этим аппаратом в руках, весь в аккумуляторах и проводах, Сергей Жуков проходил несколько месяцев. "Только эта штука меня спасла", – заключил певец, не уточнив, что это за аппарат. К счастью, сейчас со здоровьем Сергея Жукова все в порядке, но эта ситуация заставила его гораздо внимательнее следить за собой.