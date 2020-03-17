"Останавливаться не собираемся": Жуков заявил о пополнении в семье

Фронтмен популярной группы 90-х отметил, что его дети не страдают от славы отца. "Сейчас настолько много молодежных героев, что папа уже не в фаворе у мелких десятилетних ребятишек. Им бы там Niletto, Моргенштерна и прочих", – признался музыкант. Сергей Жуков рассказал, что отпрыски благодаря популярному родителю тоже выступают на сцене и хвастаются этим. "Приходят в школу, показывают, мол, вот, видишь, уже выступал в "Олимпийском". В этом смысле ребята, конечно, гордятся и радуются", – смеется артист.
Певец отметил, что они с женой Региной Бурд планируют еще как минимум одного ребенка – о четвертом малыше пара думала неоднократно. "Останавливаться не собираемся, как говорится", – признался певец.
Лидер группы "Руки вверх" хочет быть готовым во всех отношениях к появлению нового наследника. Он отметил, что младший сын Мирон пока только отправился в подготовительную школу. Должно пройти пару лет, прежде чем у жены Сергея Жукова появится возможность посвятить время еще одному малышу.
Популярные темы форума
Чего боится коронавирус?
Литтл биг отстой, провалят Евровидение
Лиона-хамелиона
Что вам нравится в мужчинах?
Пандемия это ,что?
Сколько вам лет?
Терешкова ,что сказала????
Здесь есть овны?
Как давно вы на форуме?
Ничего не подарил на 8 марта