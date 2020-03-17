"Останавливаться не собираемся": Жуков заявил о пополнении в семье

Сергей Жуков дал небольшое интервью изданию "Дни.ру". Мужчина поделился планами на будущее и рассказал о детях.

Фронтмен популярной группы 90-х отметил, что его дети не страдают от славы отца. "Сейчас настолько много молодежных героев, что папа уже не в фаворе у мелких десятилетних ребятишек. Им бы там Niletto, Моргенштерна и прочих", – признался музыкант. Сергей Жуков рассказал, что отпрыски благодаря популярному родителю тоже выступают на сцене и хвастаются этим. "Приходят в школу, показывают, мол, вот, видишь, уже выступал в "Олимпийском". В этом смысле ребята, конечно, гордятся и радуются", – смеется артист.

Певец отметил, что они с женой Региной Бурд планируют еще как минимум одного ребенка – о четвертом малыше пара думала неоднократно. "Останавливаться не собираемся, как говорится", – признался певец.

Лидер группы "Руки вверх" хочет быть готовым во всех отношениях к появлению нового наследника. Он отметил, что младший сын Мирон пока только отправился в подготовительную школу. Должно пройти пару лет, прежде чем у жены Сергея Жукова появится возможность посвятить время еще одному малышу.