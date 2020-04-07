Инсульт: появилась информация о проблемах Дмитрия Нагиева

Актер Дмитрий Нагиев по праву считается одним из секс-символов российского шоу-бизнеса. Однако даже у знаменитостей первой величины бывают трудные периоды в жизни.

"Год для Дмитрия Нагиева будет нелегким. Он слишком переживает из-за того, что сейчас творится вокруг. Страдает его бизнес. После карантина у ведущего начнутся проблемы с работой. По картам видно, что роли будут проходить мимо него, проекты закрываются один за другим, роли ведущего под вопросом из-за кризиса. Дмитрий так сильно нервничает, что может спровоцировать инсульт", – рассказала ведунья Саона.

Карты показывают, что Нагиев довольно беззаботно относился к своему здоровью. Считает, что болезни ему не страшны и все, что происходит с другими, его не коснется. Однако все не так просто. "Если он не пройдет диспансеризацию и не возьмется за плановое лечение всех накопившихся недугов, мы может потерять его из поля зрения надолго, – предупреждает ясновидящая. – Главный ловелас российского телевидения не хочет признаваться себе в том, что его здоровье уже не то. Но если же он перестанет нервничать по пустякам и займется собой, проблем можно будет избежать".

Гадалка охарактеризовала Нагиева как очень свободолюбивого человека. Никто ему не указ и не помеха. Он делает то, что хочет, как хочет и с кем хочет. "На данный момент у Дмитрия есть девушка, намного моложе его. Но это лишь какой-то взаимный интерес и сексуальные отношения, не более того. Любовные отношения для Нагиева лишь развлечение – все поверхностно и ненадолго. Что касается денег, то их будет ему просто хватать на жизнь, но не более того. Увы, этот год будет финансово тяжелым", – сказала Саона.