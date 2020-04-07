"Все козлы": Самойлову прорвало после разрыва с Джиганом

Модель поделилась эмоциями после объявления о разводе со знаменитым мужем, рэпером Джиганом. Оксана Самойлова дала россиянкам мудрый совет и призналась, что несмотря ни на что верит в любовь.



В своем инстаграм-аккаунте бизнесвумен обратилась к подписчицам и поделилась жизненным опытом. Она дала рекомендации женщинам, которые сейчас находятся в отношениях, и тем, кто только планирует выйти замуж. Ее прямо-таки прорвало на душевные откровения.

Оксана Самойлова отметила, что главный урок, который должна вынести из ее ситуации каждая девушка, это не то, что "все козлы, и все изменяют, и любви нет". Жена рэпера Джигана посоветовала всегда рассчитывать только на свои силы.

По словам модели, она рожала детей себе, зная, что сможет их обеспечить. Оксана Самойлова добавила, что никогда не угадаешь, что ждет тебя впереди. Супруга рэпера Джигана призвала девушек и женщин учиться, развиваться и работать. По ее словам, плакать лучше в "бентли", а не на засаленной кухне.

Фолловеры поблагодарили Оксану Самойлову за дельный совет и отметили, что она права. Напомним, ранее избранница рэпера Джигана призналась, что не хочет жалости к себе из-за разрыва с музыкантом и не собирается замыкаться.

Как писали "Дни.ру", проблемы в семье рэпера Джигана вскрылись в начале марта. После появления на свет долгожданного сына певец стал себя неадекватно вести: выходил в прямой эфир в соцсети в нетрезвом виде и ругался матом при дочерях. Вскоре он попал реабилитационный центр.