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Покинутый Собчак Виторган пошел вразнос

Максим Виторган. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Максим Виторган выложил в свой инстаграм-аккаунт новый снимок. Мужчина похвастался карантинным обедом, однако народ не оценил. 
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Бывший супруг Ксении Собчак последнее время все чаще стал публиковать кадры, на которых видно, что он заметно поправился. Кажется, после развода с телеведущей актер забросил спорт и здоровый образ жизни. Если раньше Максим Виторган хвастался занятиями с персональным тренером, то теперь такого контента в его "Инстаграм" не найти. 

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 Максим Эммануилович Виторган

Максим Эммануилович Виторган Актер

Видимо, новая спутница не так требовательна к фигуре 47-летнего бойфренда. Например, на последней фотографии в профиле артист с удовольствием употребляет в пищу пасту с морепродуктами, а запивает это гастрономическое великолепие белым вином. 

Подписчики в комментариях к фото выразили беспокойство по поводу здоровья артиста. "Ниче не понял, но на всякий случай налил и выпил (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Не треснет?))", "Максимочка, надо же беречь свою печень. Изоляция изоляцией, а алкоголизм никто не отменял", "Макароны с икрой??", "А почему все бухают-то? А вдруг война? Кони стоят пьяные, хлопцы запряженные?",  "Винчик прямо пошел", – отметили неравнодушные фолловеры. 

Автор: 6 апреля 2020, 18:23

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