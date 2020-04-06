Покинутый Собчак Виторган пошел вразнос

Максим Виторган выложил в свой инстаграм-аккаунт новый снимок. Мужчина похвастался карантинным обедом, однако народ не оценил.

Бывший супруг Ксении Собчак последнее время все чаще стал публиковать кадры, на которых видно, что он заметно поправился. Кажется, после развода с телеведущей актер забросил спорт и здоровый образ жизни. Если раньше Максим Виторган хвастался занятиями с персональным тренером, то теперь такого контента в его "Инстаграм" не найти.

Видимо, новая спутница не так требовательна к фигуре 47-летнего бойфренда. Например, на последней фотографии в профиле артист с удовольствием употребляет в пищу пасту с морепродуктами, а запивает это гастрономическое великолепие белым вином.

Подписчики в комментариях к фото выразили беспокойство по поводу здоровья артиста. "Ниче не понял, но на всякий случай налил и выпил (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Не треснет?))", "Максимочка, надо же беречь свою печень. Изоляция изоляцией, а алкоголизм никто не отменял", "Макароны с икрой??", "А почему все бухают-то? А вдруг война? Кони стоят пьяные, хлопцы запряженные?", "Винчик прямо пошел", – отметили неравнодушные фолловеры.