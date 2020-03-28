"Готовлюсь к концу света": у возлюбленной Виторгана истерика из-за коронавируса

Избранница Максима Виторгана Нино Нинидзе пребывает в шоке от последних новостей, которые ей присылают друзья и знакомые. Разумеется, речь идет о пандемии коронавируса, которая охватила весь мир. Актриса очень боится усугубления ситуации.
Это стало понятно из недавнего видео Нино в "Сторис", где она попросила избавить ее от многочисленных ссылок на источники информации, потому что и без того беспокоиться коронавируса.
"Я уже готовлюсь к концу света!", – утрируя сказала актриса.
Ее беспокойства небеспочвенны. На данный момент в России коронавирусом заразились более 1,2 тысяч человек, из них 817 – находятся в Москве.
Напомним, недавно появилась новость о том, что Нинидзе и Виторган собираются пожениться. Якобы Максим уже сделал предложение своей возлюбленной. Однако в этом можно и сомневаться, потому что пара не живет вместе. Для них важен, в первую очередь, личностный рост. К тому же, во время пандемии вряд ли будет уместна свадьба.
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