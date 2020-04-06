Кудрявцева назвала сына в честь возлюбленного

48-летняя Лера Кудрявцева является матерью двух чудесных детей. Причем разница у звездных наследников составляет 28 лет.

Старшего сына Жака телеведущая родила, когда ей было всего 19 лет. В то время на пике популярности был известный актер Жан-Клод Ван Дамм. Лера, как и многие другие девушки, была по уши влюблена в американскую звезду, поэтому решила назвать наследница в его честь.

Конечно, впоследствии светская львица поняла, что поступила крайне опрометчиво. Ведь у мальчика могли быть проблемы в школе. Поэтому перед тем, как Жак пошел в первый класс, Лера предложила сыну поменять имя и стать Никитой.

"Сын примерно неделю думал. Ему нравилось имя Никита. Однако потом он мне сказал: "Нет, мам, Жан так Жан". В итоге мы ничего менять, конечно, не стали", – поведала Кудрявцева в эфире шоу "Звезды сошлись".

Этот опыт послужил уроком телеведущей. Поэтому когда Лера стала матерью во второй раз, родив дочь, она остановила свой выбор на одном из самых распространенных имен в России и назвала девочку просто Машей. К слову, отцом малышки является хоккеист Игорь Макаров, который младше своей супруги на целых 16 лет. Но ни его, ни Кудрявцеву колоссальная разница в возрасте ничуть не смущает.