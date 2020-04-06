Эксклюзив Гороскоп Заворотнюк Новости "Дом-2" Евровидение 2020

Топ новостей

Десятки миллионов: Инна Макарова оставила сказочное наследство
За козла ответишь: Петросян накинулся на Степаненко после рождения ребенка
"Развели, как последнюю дуру": Собчак оказалась жертвой Богомолова и Мороз
Разбившаяся Успенская спрятала лицо после падения
"Она зрячая!": появившуюся без очков Диану Гурцкая уличили в обмане
партнеры
Понедельник
6 апреля
Лента новостей
17:12
Соцсети помогут спастись от кризиса
17:07
Озвучены чудовищные последствия коронавируса в России
16:56
Вооруженная банда напала на жителя Воскресенска
16:53
"С ума сошла": муж Кудрявцевой в шоке от запустившей себя супруги
16:51
"Память зафиксирует каждый кадр": Киркоров поделился скорбью по самой дорогой женщине
16:45
Кудрявцева назвала сына в честь возлюбленного
16:44
Курникова закрутила роман за спиной любимого мужчины
16:22
Названы новые симптомы коронавируса
16:17
Под Москвой ребенок подавился курагой и умер
16:17
"Коты шарахнулись": Екатерину Андрееву перестали узнавать
16:11
"Обследование каждый день": сидящей на диете Тархановой из сериала "Паромщица" нужен врач
15:29
"Не надо сравнивать": вопрос о Бузовой привел Тарасова в замешательство
15:21
Освобождайте аппарат ИВЛ: Лещенко указали на дверь в палате "Коммунарки"
15:04
Коронавирус: приколы про COVID-19
15:01
"Ответа ноль": семья не хочет общаться с признавшейся в интиме за деньги Борисовой
14:59
Ученые выяснили звучание коронавируса
14:57
"Дни.ру" раздают подарки: книга "Коронавирус. Инструкция по выживанию"
14:53
Поддержать своих: Киркорова, Леонтьева и Баскова отправили с концертом на передовую в Донбасс
14:48
Дочь дала отпор заставшему ее врасплох Галкину
14:48
"Скудоумие": Рудковскую опустили за торговлю масками-"намордниками"
14:41
Звезду сериала "Физрук" затравили после появления в новом эпизоде "Холостяка"
14:40
Коллекторы спишут часть долгов россиян
14:35
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
14:23
"Должны догнать Ниццу": Малахов отправил россиян строить курорты
14:12
Россиянин чуть не умер после обычного похода в туалет
14:09
Названа причина отказа Путина от самоизоляции из-за коронавируса
14:07
У "потухшей" Орбакайте заподозрили серьезные проблемы
13:47
"Приветствуйте нового члена нашей семьи": Волкова из сериала "Воронины" показала слепую девочку
13:37
"Работают на износ": вылечившиеся от коронавируса рассказали о панике врачей
13:34
Осложнения: дочь Любови Успенской просит молитв
13:18
Звезда "Челюстей" умерла в США из-за коронавируса
13:16
"Повлек за собой инвалидность": Воробей вспомнила самый страшный день в своей жизни
13:04
Коронавирус – статистика онлайн: сколько заболевших в Москве, России и мире
13:02
Синоптик предупредил россиян о новых морозах
13:01
В комнате Цискаридзе нашли запрещенные в стране эротические видеозаписи
12:56
Звезда "Полицейского с Рублевки" о Бурунове: Он бриллиант сериала
12:52
"Пойдут громить полицейские участки": известный врач о тревожных последствиях карантина
12:42
Больная раком Клара Новикова осталась без помощи дочери
12:26
Известный блогер Павел Петель разбился в ДТП в Московской области
12:16
Число зараженных коронавирусом в России перевалило за 6 тысяч
12:13
"Одни кости": голодающая Снаткина показала выпирающие ключицы
12:12
Паникующий из-за коронавируса Порошенко заявил о вине России
12:07
"Он видит все": 9-летний сын рэпера Гуфа обвинил отца в наркомании
12:04
"Еще месяц назад гуляли с Вероничкой": Николаев спасает малолетнюю дочь от смертельного вируса
12:02
Странная шишка на лице: у Диброва заподозрили рак
11:42
"Ветеринары хватаются за голову": россияне начали усыплять питомцев из-за коронавируса
11:41
"Мальчишка": дочь Стриженовой объявила о пополнении
11:23
Заразившегося коронавирусом премьера Великобритании положили в больницу
11:21
Звезда "Не родись красивой" вышла на связь после исчезновения
11:10
"Я безумно рад!": Киркоров раскрыл правду о личной жизни
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Мы не можем это больше скрывать!": Бузова показала большой живот
В "домашнем" видео Бузовой заметили Киркорова, Малахова и Собчак (ВИДЕО)
Коронавирус: последние новости сегодня, 4 апреля 2020 года
"Мракобесие": Виторган разнес Собчак за высказывание о коронавирусе и боге
"Ужас!": Подольская раскрыла мерзкий секрет покойного отца
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
Шоу-бизнес

Кудрявцева назвала сына в честь возлюбленного

Лера Кудрявцева. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com
48-летняя Лера Кудрявцева является матерью двух чудесных детей. Причем разница у звездных наследников составляет 28 лет.
прочитано 214 раз

Старшего сына Жака телеведущая родила, когда ей было всего 19 лет. В то время на пике популярности был известный актер Жан-Клод Ван Дамм. Лера, как и многие другие девушки, была по уши влюблена в американскую звезду, поэтому решила назвать наследница в его честь.

ПО ТЕМЕ

"Удалила": что сделала со своим лицом Лера Кудрявцева

Кудрявцева объявила о беременности и показала живот

 Валерия Львовна Кудрявцева

Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

Конечно, впоследствии светская львица поняла, что поступила крайне опрометчиво. Ведь у мальчика могли быть проблемы в школе. Поэтому перед тем, как Жак пошел в первый класс, Лера предложила сыну поменять имя и стать Никитой.

"Сын примерно неделю думал. Ему нравилось имя Никита. Однако потом он мне сказал: "Нет, мам, Жан так Жан". В итоге мы ничего менять, конечно, не стали", – поведала Кудрявцева в эфире шоу "Звезды сошлись".

Этот опыт послужил уроком телеведущей. Поэтому когда Лера стала матерью во второй раз, родив дочь, она остановила свой выбор на одном из самых распространенных имен в России и назвала девочку просто Машей. К слову, отцом малышки является хоккеист Игорь Макаров, который младше своей супруги на целых 16 лет. Но ни его, ни Кудрявцеву колоссальная разница в возрасте ничуть не смущает. 

Автор: 6 апреля 2020, 16:45
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Лера Кудрявцева

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Не против: Лукашенко сделал важное заявление об общей валюте с Россией
Коронавирус нанес мощный удар Зеленскому
"Наш президент – умница!": реакция Путина на шутку Галкина потрясла россиян
Из-за коронавируса от ООН потребовали снять санкции с России

Шоу-бизнес

Кудрявцева назвала сына в честь возлюбленного
Курникова закрутила роман за спиной любимого мужчины
"Коты шарахнулись": Екатерину Андрееву перестали узнавать
"Не надо сравнивать": вопрос о Бузовой привел Тарасова в замешательство

Проишествия

"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума
В Москве полицейские задержали мужчину за нарушение режима самоизоляции
Блогер-фармацевт показала подарок покойного мужа
У студентки в Москве украли старинные вещи на 19 миллионов рублей

Lifestyle

Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

"Важно одно": дочь Заворотнюк выставила напоказ живот

Молодая женщина получила кучу комплиментов
Шоу-бизнес

"Мы не можем это больше скрывать!": Бузова показала большой живот

Звезда телепроекта "Дом-2" выложила сенсационное фото
Коронавирус

Коронавирус: последние новости сегодня, 6 апреля 2020 года

Пандемия бьет новые рекорды
Шоу-бизнес

"Удалила": что сделала со своим лицом Лера Кудрявцева

Телеведущая преобразилась

Гороскоп

Гороскоп на выходные
Совет на выходные 4-5 апреля 2020 года
Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля 2020 года
Это еще цветочки: человечеству предрекли жуткие события после смертельной пандемии

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Крыша поехала": Ягудин показал игрища в туалете
"Стибрил деньги": обиженный Уткин врезал Дзюбе после едких нападок
Евгения Медведева сбежала из Канады
"Звать тебя никак": оскорбившаяся Резцова поставила на место выскочку Губерниева

Регионы

Сухой закон на самоизоляции: россиян удивило новое ограничение от якутских властей
Лучше бы не строили? Власти признали опасность Крымского моста
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
Мощная стихия обрушилась на Алтайский край (видео)
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+