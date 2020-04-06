"Не надо сравнивать": вопрос о Бузовой привел Тарасова в замешательство

Дмитрий Тарасов пообщался с поклонниками, ответив на их самые актуальные вопросы. Многие стали расспрашивать футболиста о бывшей жене.



Спортсмен в "Инстаграм" высказался о нынешнем избраннике Ольги Бузовой, блогере Давиде Манукяне. Он сообщил, что знает об их романе, и попросил фолловеров не ворошить прошлое.

"Не надо сравнивать меня с ним", – призвал Дмитрий Тарасов. Примечательно, что ряд россиян до сих пор не могут свыкнуться с мыслью, что Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова больше не имеют друг к другу отношения.

Досталось и новой жене футболиста – модели Анастасии Костенко. По слухам, еще будучи в браке с телеведущей, Дмитрий Тарасов начал изменять ей с брюнеткой. Сама супруга спортсмена это категорически отрицает.

Напомним, ранее Дмитрий Тарасов рассказал, как живет в условиях самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Вместе с семьей он находится в загородном доме.

По словам Дмитрия Тарасова, на карантине ему некогда скучать. Они с женой занимаются детьми. Продукты им доставляют на дом.