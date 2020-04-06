"С яичком в руках": муж известной певицы умер после пьяной связи с Шаляпиным

Благость воскресного дня нарушила шокирующая новость – умер муж певицы, ведущей и хитмейкера Милены Дейнеги. Теперь вскрываются подробности несчастья.

Бизнесмена Евгения Самусенко, супруга Милены Дейнеги, многие знают по участию в ток-шоу. Недавно он приходил на программу Первого канала "На самом деле". В студии был и любовник певицы – обоих привела она сама.

О личной жизни потерявшая двойню Милена на всю страну вещала в онлайн-эфире "Инстаграм". Она вышла на связь с певцом Прохором Шаляпиным, пила в кадре вино, была весела... Кто бы знал, что произнесенные в соцсети слова станут пророческими!

"Мы все умрем через месяц", – прочитал комментарий Шаляпин. А потом добавил: "Друзья, мы, может быть, умрем гораздо раньше. И не от коронавируса! Это одному Богу известно..."

Его собеседница, откусывая яйцо, заявила: "Давайте мы все умрем веселыми, пьяными, с яичком в руках. Вот у меня есть и муж, и любовник – все прекрасно. Имею полное право!"

Неизвестно, видел ли этот эфир муж Милены, но через час его сердце перестало биться. Как говорится, напророчили...

Появилась информация о том, что тело мужчины нашли на Тверской. Однако позже адвокат Юлия Нитченко дала опровержение.

"Сегодня она (Дейнега. – Прим. ред.) мне позвонила, сообщила, что умер ее муж. Он скончался от сердечно-сосудистого заболевания. Милена услышала, как он начал ее звать, подбежала и увидела, что ему не хватает дыхания. Она вызвала скорую помощь. Они приехали в течение двух минут и оказывали реанимацию в течение часа, но его не удалось спасти. Мы хотим констатировать, что смерть произошла в квартире, никаких повреждений на его теле нет", – цитирует представителя Милены Пятый канал.

Дейнега, пока тело мужа не остыло, поспешила сообщить поклонникам в "Инстаграм" горькую новость: "Мой любимый и родной Ежик... Нет его больше с нами... Помолитесь за него, умоляю!"