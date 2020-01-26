"Бить морду ": муж известной певицы взбесился из-за подлой подставы Шепелева

Дмитрий Шепелев вновь стал участником громкого скандала. Шоу телеведущего "На самом деле" на Первом канале обвинили во лжи.

Бизнесмен Евгений Самусенко обратился с иском в суд. Предприниматель призвал к ответу компанию ООО "Директ", которая является производителем программы "На самом деле". Евгений намерен получить с создателей ток-шоу внушительную денежную компенсацию.

Самусенко участвовал в съемках одного из выпусков шоу Шепелева. На этот шаг его толкнула жена, певица Милена Дейнега. Артистка нуждалась в пиаре: появление на федеральном канале казалось отличной возможностью засветиться. Пара получила за сотрудничество с телевизионщиками сто тысяч рублей на двоих.

"Меня с женой пригласили принять участие в программе Шепелева и изобразить историю, как будто у Милены пропало подаренное мной свадебное колье с бирманскими сапфирами на 68 каратов и бриллиантами на 22 карата стоимостью несколько сотен тысяч долларов", – поведал Самусенко.

По сценарию, который был обговорен заранее, причастным к исчезновению драгоценностей должен был стать якобы любовник Милены – Илья Горовой. Однако уже во время съемок организаторы решили выставить виновным самого Евгения.

"Я же знал, что колье на самом деле никуда не пропадало, и был уверен, что полиграф это подтвердит. Каково же было мое изумление, когда Устюжанин объявил, что по показаниям полиграфа мои слова – ложь", – отмечает бизнесмен.

Самусенко отметил, что и раньше знал, что полиграфолог Роман Устюжанин озвучивает не реальные данные, а то, что от него требуют организаторы. Евгения возмущает, что ему даже не дали возможности оправдаться. После съемок бизнесмен обратился к редакторам программы.

"Такой поворот сюжета нашими договоренностями не предусматривался. Я уже хотел бить морду редактору Шамилю. "Что за подставу вы устроили? – сказал я ему", – вспомнил герой шоу Дмитрия Шепелева.

Сотрудник "На самом деле" успокоил предпринимателя. Телевизионщик обещал, что кадры, на которых звучат обвинения в сторону Евгения Самусенко, не войдут в финальный монтаж.

"Тем не менее программа вышла в эфир в том виде, в каком была снята. "Ну, как мы могли убрать этот момент? – оправдывался потом Шамиль. – Это же была кульминация всей программы. Да, вы ничего не крали. Но что теперь поделать?!" – цитирует мужа певицы "Экспресс газета".

В итоге Евгений Самусенко обратился в Останкинский суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. Бизнесмен требовал от работодателей Дмитрия Шепелева миллион рублей. Судья отказала в удовлетворении иска предпринимателя. Самусенко уже подал апелляционную жалобу.