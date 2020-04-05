Гордон влезла в скандал Самойловой и Джигана

По словам юриста, она внимательно следит за происходящем. Адвокат призналась, что если Самойлова попросит ее о помощи, она обязательно возьмется за это дело. Ведь Екатерина славится поддержкой женщин в сложных ситуациях.
Тем не менее, Гордон отметила, что лишить Джигана родительских прав будет крайне сложно. Это возможно лишь в случае, если удастся доказать в суде, что он наркозависим или опасен.
"Мы с вами питаемся только обрывками информации, а Оксана сохраняет нейтралитет и говорит: "Я помогу мужу", – отметила Екатерина в беседе с корреспондентом Starhit.
Гордон подчеркнула, что рано делать выводы. Ведь пока нет ясной картины того, что на самом деле происходит в семье. Возможно, поведение Джигана было временным помешательством.
"Но, если это традиция, то долг Оксаны избавить детей от этого трэша", – заявила Екатерина.
Напомним, после того, как Самойлова подарила рэперу наследника, у него буквально "сорвало крышу". Джиган начал вести себя абсолютно неадекватно, из-за чего супруга впоследствии отправила его на лечение в наркологическую клинику.
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