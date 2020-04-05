Эксклюзив Гороскоп Заворотнюк Новости "Дом-2" Евровидение 2020

Топ новостей

Десятки миллионов: Инна Макарова оставила сказочное наследство
За козла ответишь: Петросян накинулся на Степаненко после рождения ребенка
"Развели, как последнюю дуру": Собчак оказалась жертвой Богомолова и Мороз
Разбившаяся Успенская спрятала лицо после падения
"Она зрячая!": появившуюся без очков Диану Гурцкая уличили в обмане
партнеры
Воскресенье
5 апреля
Лента новостей
00:18
"Испугалась!": Куркова предстала без длинных волос
00:03
Коронавирус: последние новости сегодня, 6 апреля 2020 года
22:38
"Оказалась монстром!": известный рэпер опустил Гагарину
20:14
Дала заднюю: униженная Боня взяла обратно свои слова про обколотую Шишкову
18:33
В Петербурге умер третий пациент с коронавирусом
17:37
Дочь Исаковой раскрыла тайну появления коронавируса
17:31
Коронавирус: приколы про COVID-19
17:30
"Сволочи, только жрете целыми днями!": Гузеева набросилась на мужа
17:24
Обходите стороной: названы места с высокой угрозой заражения коронавирусом
17:21
"Странное решение": Галкин рассекретил местопребывание Пугачевой
17:21
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
17:16
Гордон влезла в скандал Самойловой и Джигана
17:05
"Джигановирус": Гуф записал прощальное видео из наркологической клиники
16:58
"Важно одно": дочь Заворотнюк выставила напоказ живот
16:49
У Гомес диагностировали серьезные проблемы со здоровьем
16:38
"Удалила": что сделала со своим лицом Лера Кудрявцева
16:24
"Мне очень больно": брошенная с пузом коллега Киркорова прервала молчание
16:20
Актер МХАТа пожаловался на увольнение в разгар пандемии коронавируса
15:51
Повод для шуток: патриарха Кирилла разгромили за объезд Москвы с иконой
15:36
Почему карантин из-за коронавируса опасен для пенсионеров
15:13
"Человек без кожи": во МХАТе высказались об уходе Домогарова
15:09
Молодая жена Петросяна сбежала после слов о бесплодии
15:09
"Я плачу от счастья": пузатая Рапунцель из "Дома-2" раскрыла пол будущего ребенка
15:08
Неблагодарная: народ в шоке от роскошной жизни дочери Успенской в Америке
14:18
Собчак "пристрелила" решившего сбежать Богомолова
13:58
Количество заразившихся коронавирусом в России превысило пять тысяч
13:38
"Это на пользу расследованию": Еремеев провоцирует скандалы на шоу "На самом деле"
13:29
"Ужас!": Подольская раскрыла мерзкий секрет покойного отца
13:23
Заплаканная Проскурякова переполошила народ
12:47
"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума
12:40
У семи россиян в Таиланде обнаружили коронавирус
12:28
"Я не могу им помочь": Самойлова сообщила о травмах детей из-за Джигана
12:19
"Много расплодилось уродов": Гузеева встала грудью за оплеванную дочь
11:37
Винокур сделал заявление о состоянии заболевшего коронавирусом Лещенко
11:20
Число заболевших коронавирусом в Москве выросло на несколько сотен
11:05
Лишила всего: Лолита не упомянула в завещании единственную дочь
10:55
"Мы не можем это больше скрывать!": Бузова показала большой живот
10:43
"Это беспредел": в Москве полицейские задержали Иисуса за нарушение режима самоизоляции
09:56
Известный тренер стал отцом в пятый раз
09:22
Павла Волю застукали танцующим на каблуках в платье жены
07:33
Возомнившего себя собакой Ягудина сравнили с Паниным
05:36
"Забыл, что это кино": Петров публично оценил работу возлюбленной
03:30
Рудковская об изменах Джигана: Террорист в плане интима
01:02
Коронавирус: последние новости сегодня, 5 апреля 2020 года
23:43
"Как тест на беременность": Рудковская рассказала об удивительной проверке на коронавирус
21:28
В "домашнем" видео Бузовой заметили Киркорова, Малахова и Собчак (ВИДЕО)
19:33
"Ужас": болезненный вид Юлии Ковальчук вызвал оторопь
17:50
Коронавирус: последние новости сегодня, 4 апреля 2020 года
17:37
"Мракобесие": Виторган разнес Собчак за высказывание о коронавирусе и боге
17:31
"Муж убьет": находящаяся в истерике Казанова решилась на смелый шаг
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Мы не можем это больше скрывать!": Бузова показала большой живот
В "домашнем" видео Бузовой заметили Киркорова, Малахова и Собчак (ВИДЕО)
"Тот еще тип": отец Фриске раскрыл правду об увольнении Шепелева с Первого канала
Исчезающие деньги и наркотики: Лолита вышвырнула домработницу
Коронавирус: последние новости сегодня, 4 апреля 2020 года
Раскрыты шокирующие данные о здоровье Лещенко
Шоу-бизнес

Гордон влезла в скандал Самойловой и Джигана

Оксана Самойлова и Джиган. Фото: www.globallookpress.com
Интерес к семье Джигана значительно возрос после того, как его жена Оксана Самойлова объявила о разводе. Теперь в скандал между супругами вмешалась юрист Екатерина Гордон.
прочитано 1280 раз

По словам юриста, она внимательно следит за происходящем. Адвокат призналась, что если Самойлова попросит ее о помощи, она обязательно возьмется за это дело. Ведь Екатерина славится поддержкой женщин в сложных ситуациях.

ПО ТЕМЕ

"Я не могу им помочь": Самойлова сообщила о травмах детей из-за Джигана

Рудковская об изменах Джигана: Террорист в плане интима

 Оксана Валерьевна Самойлова

Оксана Валерьевна Самойлова бизнесвумен

 Денис Александрович Устименко-Вайнштейн (Джиган)

Денис Александрович Устименко-Вайнштейн (Джиган) рэп-исполнитель

Тем не менее, Гордон отметила, что лишить Джигана родительских прав будет крайне сложно. Это возможно лишь в случае, если удастся доказать в суде, что он наркозависим или опасен.

"Мы с вами питаемся только обрывками информации, а Оксана сохраняет нейтралитет и говорит: "Я помогу мужу", – отметила Екатерина в беседе с корреспондентом Starhit

Гордон подчеркнула, что рано делать выводы. Ведь пока нет ясной картины того, что на самом деле происходит в семье. Возможно, поведение Джигана было временным помешательством.

"Но, если это традиция, то долг Оксаны избавить детей от этого трэша", – заявила Екатерина. 

Напомним, после того, как Самойлова подарила рэперу наследника, у него буквально "сорвало крышу". Джиган начал вести себя абсолютно неадекватно, из-за чего супруга впоследствии отправила его на лечение в наркологическую клинику.

Автор: 5 апреля 2020, 17:16
ФОТОРЕПОРТАЖ

Секс-бомба из Instagram оказалась женой Джигана

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Не против: Лукашенко сделал важное заявление об общей валюте с Россией
Коронавирус нанес мощный удар Зеленскому
"Наш президент – умница!": реакция Путина на шутку Галкина потрясла россиян
Из-за коронавируса от ООН потребовали снять санкции с России

Шоу-бизнес

"Важно одно": дочь Заворотнюк выставила напоказ живот
"Странное решение": Галкин рассекретил местопребывание Пугачевой
"Сволочи, только жрете целыми днями!": Гузеева набросилась на мужа
Дочь Исаковой раскрыла тайну появления коронавируса

Проишествия

"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума
"Это беспредел": в Москве полицейские задержали Иисуса за нарушение режима самоизоляции
Блогер-фармацевт показала подарок покойного мужа
У студентки в Москве украли старинные вещи на 19 миллионов рублей

Lifestyle

Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

"Мы не можем это больше скрывать!": Бузова показала большой живот

Звезда телепроекта "Дом-2" выложила сенсационное фото
Шоу-бизнес

"Ужас!": Подольская раскрыла мерзкий секрет покойного отца

Певица не стала выгораживать родителя
Шоу-бизнес

Лишила всего: Лолита не упомянула в завещании единственную дочь

Артистка оставила все родне
Шоу-бизнес

Молодая жена Петросяна сбежала после слов о бесплодии

Татьяна Брухунова решилась на откровенность

Гороскоп

Гороскоп на выходные
Совет на выходные 4-5 апреля 2020 года
Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля 2020 года
Это еще цветочки: человечеству предрекли жуткие события после смертельной пандемии

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Крыша поехала": Ягудин показал игрища в туалете
"Стибрил деньги": обиженный Уткин врезал Дзюбе после едких нападок
Евгения Медведева сбежала из Канады
"Звать тебя никак": оскорбившаяся Резцова поставила на место выскочку Губерниева

Регионы

Сухой закон на самоизоляции: россиян удивило новое ограничение от якутских властей
Лучше бы не строили? Власти признали опасность Крымского моста
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
Мощная стихия обрушилась на Алтайский край (видео)
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+