"Джигановирус": Гуф записал прощальное видео из наркологической клиники

Рэпер Гуф, недавно натравивший на соседских собак овчарку, отправился на лечение в клинику. Мужчина записал видеообращение своим подписчикам.

Напомним, о том, что артиста вновь положили на реабилитацию, сообщила его бывшая супруга Айза. Девушка объявила об этом после того, как Гуф в прямом эфире "Инстаграма" натравил овчарку на соседского золотистого ретривера. Защитники животных пришли в ужас от выходки рэпера и накинулись на него с обвинениями. Досталось и бывшей супруге. Она заступилась за мужчину и заявила, что он болен, поэтому не стоит его строго судить.

Алексей Долматов в новом видео показал, что сейчас проходит лечение в клинике Маршака, которая специализируется на избавлении от алкогольной и наркотической зависимостей. На кадрах видно, что мужчин лежит на больничной койке под капельницей. Гуф в шутливой форме прощался с подписчиками. "Все, прежним вы меня больше не увидите", – заявил он.

Мужчина считает, что уже здоров. Артист попросил фолловеров рассказать его бывшей жене, что с ним все в порядке и он не болен коронавирусом. "И с головой у меня уже все почти хорошо", – отметил хип-хоп-исполнитель.

"Джиган заразил😂 (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Следующая трансляция из гроба", " Блин может это Джигановирус?🧐 срочно одевайте маски", – тут же заявили шутники в комментариях под видео.