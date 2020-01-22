Бывшая Гуфа забеременела после слухов об изнасиловании

В новость поверили не все. Ранее Яна отличалась скандальным поведением на шоу "Дом-2". Также она путалась, рассказывая историю взаимоотношений с рэпером. Девушка заявляла, что сделала аборт, а потом утверждала, что родила от артиста и отправила малыша на воспитание к бабушке. Алексей Долматов утверждает, что они максимум три раза переспали.
Как сообщает издание Teleprogramma.pro, недавно Шевцова вышла замуж за 33-летнего финансиста. Экс-участница телестройки рассказала, что беременна от супруга, однако публика не поверила Яне. Девушке пришлось оправдываться перед злопыхателями. Она опубликовала в своем микроблоге снимок, на котором предстала с большим животом.
"Миллион вопросов по поводу беременности. "Покажи живот". Раз и навсегда показываю. Зачем мне нервничать от этих сплетен потом? Дайте спокойной доходить", – высказалась знаменитость.
Напомним, что ранее экс-любовница Гуфа рассказывала, что ее якобы изнасиловали после выступления в ночном клубе. Девушка утверждала, что в ту ночь пила только воду и сок и не употребляла алкоголь. По словам Шевцовой, сотрудник заведения подсыпал ей какое-то вещество в напиток. Что происходило дальше, она не помнит. После произошедшего Яна написала заявление в полицию.
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