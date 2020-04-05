"Я не могу им помочь": Самойлова сообщила о травмах детей из-за Джигана

После нескольких недель молчания Оксану Самойлову буквально прорвало. Модель начала делиться переживаниями из-за неадекватного поведения ее мужа, рэпера Джигана.

С тех пор, как в семье рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой родился четвертый ребенок – долгожданный сын Давид, многочисленные поклонники с ужасом наблюдают жуткие изменения. В частности, Джиган стал постить странные, а подчас откровенно неадекватные видео, которые всерьез их обеспокоили.

Добавила в масла в огонь и Оксана, которая заявила, что не хочет "просыпаться в этот мир". Она долго молчала, не комментировала даже информацию, что муж попал в реабилитационный центр, призванный помочь избавиться от зависимостей (который тот, впрочем, быстро покинул). А потом Самойлова объявила о разводе.

Оксана заявила, что десять лет их счастливой семейной жизни оказались обманом со стороны Джигана. Она не стала вдаваться в подробности, но дала понять, что не намерена отступать от принятого решения. Говорят, за откровения о проблемах в семейной жизни шоумены Андрей Малахов и Дмитрий Борисов устроили настоящую охоту на Оксану, предлагая ей внушительные гонорары. Пока же Самойлова откровенничает за бесплатно в своей соцсети.

Так, она сообщила, что дети – трое дочерей – тяжело переживают проблемы в семье. "У моих детей уже никогда не будет нормальной семьи, вместо счастливого детства их маленькие головки забиты страшными мыслями, шоком и непониманием в чем они виноваты (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – сообщила о психологической травме детей Самойлова.

Она отметила, что им нужен психолог. Кстати, сама она уже работает со специалистом. "Я вижу как мои дети молча просят о помощи, а я не могу им помочь, потому что я разбита на 1000 кусочков и мне самой нужна помощь. я проживаю свой личный ад", – пожаловалась Оксана.

При этом модель объяснила, что даже не может предъявить претензий и рассказать об обидах Джигану, потому что " человек просто не в состоянии осознать реальность". Оксана обратилась ко всем женщинам, что им следует в любой ситуации (даже если все хорошо) быть готовой рассчитывать только на себя.

Интересно, что с тех пор, как Оксана Самойлова объявила о разводе на своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм", ее муж пропал из соцсети. Говорят, его все же удалось положить в клинику.