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Шоу-бизнес

Победитель шоу "Маска" рассказал о своих планах после проекта

Анатолий цой. Фото: instagram.com/anatoliytsoy_official/
Экс-солист группы MBAND поделился планами на будущее. Анатолий Цой в минувшее воскресенье стал победителем шоу "Маска" на НТВ.
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По словам артиста, он активно работает над сольным проектом, который носит название TSOY. Он уже записал три композиции. Анатолий Цой не исключает, что в будущем споет дуэтом с бывшими коллегами по бойз-бенду.

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Артист подчеркнул, что загадывать что-либо конкретное боится. "Как говорится, расскажи о своих планах Богу и рассмеши его этим", – сказал победитель шоу "Маска". Тем не менее, Цой надеется, что лет через 20 он и другие бывшие солисты группы MBAND объединятся и будут вместе гастролировать.

Также Анатолий Цой рассказал о причинах, из-за которых пришлось распустить популярный коллектив. Артист подчеркнул, что решение принималось коллегиально. Судьбу группы решал не только продюсер Константин Меладзе, но и участники бойз-бенда. По словам Анатолия, он и его коллеги по MBAND переросли проект. Артистам хотелось творческого развития, которого внутри группы они уже не видели.

Анатолий Цой добавил, что за шесть лет работы он очень сдружился с другими членами коллектива. Расставаться артистам было крайне тяжело.

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Публикация от Анатолий Цой (@anatoliytsoy_official)

Напомним, в группе, созданной продюсером Константином Меладзе, также участвовали вокалисты Никита Киоссе и Артем Пиндюра. О распаде коллектива MBAND стало известно в середине апреля, сообщает Vokrug.tv.

Автор: 27 апреля 2020, 18:09

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