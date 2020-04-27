Победитель шоу "Маска" рассказал о своих планах после проекта

Экс-солист группы MBAND поделился планами на будущее. Анатолий Цой в минувшее воскресенье стал победителем шоу "Маска" на НТВ.

По словам артиста, он активно работает над сольным проектом, который носит название TSOY. Он уже записал три композиции. Анатолий Цой не исключает, что в будущем споет дуэтом с бывшими коллегами по бойз-бенду.

Артист подчеркнул, что загадывать что-либо конкретное боится. "Как говорится, расскажи о своих планах Богу и рассмеши его этим", – сказал победитель шоу "Маска". Тем не менее, Цой надеется, что лет через 20 он и другие бывшие солисты группы MBAND объединятся и будут вместе гастролировать.

Также Анатолий Цой рассказал о причинах, из-за которых пришлось распустить популярный коллектив. Артист подчеркнул, что решение принималось коллегиально. Судьбу группы решал не только продюсер Константин Меладзе, но и участники бойз-бенда. По словам Анатолия, он и его коллеги по MBAND переросли проект. Артистам хотелось творческого развития, которого внутри группы они уже не видели.

Анатолий Цой добавил, что за шесть лет работы он очень сдружился с другими членами коллектива. Расставаться артистам было крайне тяжело.

Напомним, в группе, созданной продюсером Константином Меладзе, также участвовали вокалисты Никита Киоссе и Артем Пиндюра. О распаде коллектива MBAND стало известно в середине апреля, сообщает Vokrug.tv.