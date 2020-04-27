Победитель шоу "Маска" рассказал о своих планах после проекта

По словам артиста, он активно работает над сольным проектом, который носит название TSOY. Он уже записал три композиции. Анатолий Цой не исключает, что в будущем споет дуэтом с бывшими коллегами по бойз-бенду.
Артист подчеркнул, что загадывать что-либо конкретное боится. "Как говорится, расскажи о своих планах Богу и рассмеши его этим", – сказал победитель шоу "Маска". Тем не менее, Цой надеется, что лет через 20 он и другие бывшие солисты группы MBAND объединятся и будут вместе гастролировать.
Также Анатолий Цой рассказал о причинах, из-за которых пришлось распустить популярный коллектив. Артист подчеркнул, что решение принималось коллегиально. Судьбу группы решал не только продюсер Константин Меладзе, но и участники бойз-бенда. По словам Анатолия, он и его коллеги по MBAND переросли проект. Артистам хотелось творческого развития, которого внутри группы они уже не видели.
Анатолий Цой добавил, что за шесть лет работы он очень сдружился с другими членами коллектива. Расставаться артистам было крайне тяжело.
Напомним, в группе, созданной продюсером Константином Меладзе, также участвовали вокалисты Никита Киоссе и Артем Пиндюра. О распаде коллектива MBAND стало известно в середине апреля, сообщает Vokrug.tv.
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