Хакамада рассказала о необычном даре "солнечной" дочери
По словам журналистки, у девочки есть уникальный дар. Мария Сиротинская неосознанно черпает информацию и энергию, которая содержится в окружающих вещах.
В качестве примера Ирина Хакамада рассказала о любопытном эпизоде, который произошел с ними во время поездки из Монако в Канны. Мать и дочь попали в пробку по дороге на концерт.
"Я говорю: "Немного опоздаем, но не пропустишь, не беспокойся". Она нагнулась ко мне с заднего сиденья, выставила вперед обе руки и замолчала. Я не поняла, что произошло, но через пять минут дорога стала свободной", – отметила журналистка в интервью изданию StarHit.
Сейчас Мария работает секретарем директора гостиницы Hilton. Девочка также играет в театре, ездит на гастроли. В свободное время она посещает уроки хореографии и плавания.
21-летняя дочь Ирины Хакамады находит время и на отношения. Так, в прошлом Мария встречалась с молодым человеком по имени Влад. Он тоже родился с синдромом Дауна.
"Солнечные дети по-другому воспринимают отношения. Они не всегда понимают, в чем смысл брака, сексуальной жизни. Такие, как Маша, особенно хотят дружить – вместе ходить в кино, в гости, ездить куда-то отдыхать", – поделилась журналистка.
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