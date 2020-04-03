"Бабка на лавке": муж Бородиной припечатал распускающую сплетни Собчак

Курбан Омаров высказался о конфликте, разразившемся между его женой Ксенией Бородиной и Ксенией Собчак. Бизнесмен раскритиковал поведение журналистки, сравнив ее с "бабкой на лавке".

На днях в Сети появилось интервью Ксении Собчак с основателем реалити-шоу "Дом-2" Валерием Комиссаровым. Во время беседы журналистка упомянула о проблемах в личной жизни ее бывшей коллеги Ксении Бородиной. Телеведущая хотела развестись с Курбаном Омаровым из-за многочисленных измен, однако в конце концов дала ему второй шанс.

Поступок журналистки сильно задел Ксению Бородину. На своей странице в социальной сети "Инстаграм" знаменитость опубликовала пост, где осудила Ксению Собчак за обсуждение сплетен. "Ксюшу, видно, не отпускает. Опять вспомнила про моего мужа", – написала она, добавив, что никогда не обсуждала ее ситуации с супругами.

В конфликт вмешался и сам Курбан Омаров. В личном микроблоге бизнесмен отметил, что его жена всегда была высокого мнения о своей коллеге. "Относительно моей семьи у вас (Ксения Собчак. – Прим.ред.), как ни у кого другого, есть возможность получить достоверную информацию из первых уст", – подчеркнул он.

По его словам, в своем шоу Ксения Собчак позиционирует себя как профессиональный журналист, который тщательно готовится к каждому интервью и проверяет всю информацию, но на самом деле это далеко не так. "Чем вы отличаетесь от бабки на лавке, муссирующей сплетни?", – припечатал ее Курбан Омаров.

Предприниматель заявил, что счастлив в браке уже много лет, и призвал ведущую Первого канала успокоиться и перестать обсуждать его личную жизнь. "Желаю вам успехов в работе и надеюсь, вам больше не придется искать хайп-темы в устаревших заголовках желтой прессы, тем более, сейчас так много актуальных и свежих тем", – заключил супруг Ксении Бородиной.