"Детей жалко": экс-возлюбленная Шаляпина бросила камень в огород жены Джигана

Анна Калашникова выложила пост, который посвятила разводу Оксаны Самойловой и Джигана. Девушка призвала подписчиков не верить в идеальные картинки.

Бывшая подруга Прохора Шаляпина отметила: ей хочется донести до обывателей, что звезды – такие же люди, как и все остальные. Она заверила фолловеров, если знаменитости не вываливают проблемы на всеобщее обозрение, это не значит, что их нет.



Анна Калашникова отметила, что главный инфоповод последнего месяца – разлад в семье Самойловой и Джигана. "В этой ситуации мне всегда больше всего жалко детей", – заверила блогер. Девушка добавила, что отношения – личное дело каждого, поэтому она не в праве их обсуждать.

Впрочем, экс-возлюбленная Прохора Шаляпина считает, что ответственность за жену и детей лежит на мужчине. "На нем держится весь фундамент семейной жизни!" – говорит Анна Калашникова.

Она осудила тех взрослых, кто не понимает всей ответственности своих действий. По мнению телеведущей, в семье не должно быть "гулянок" налево, алкоголя и срывов. "Разрушая свою жизнь, вы разрушаете жизни тех, кто рядом!" – отметила Калашникова.

Девушка призвала подписчиков не завидовать звездам, а включить сознательность и критическое мышление. Правда, она не удержалась и все же кинула камень в огород Оксаны Самойловой, заявив, что на деньгах нельзя построить счастья.

Напомним, многие обвиняли жену Джигана в том, что та терпит многочисленные измены рэпера только ради финансового благополучия. Однако модель недавно призналась подписчикам, что верила мужу, потому что искренне любила.