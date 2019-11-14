Анну Калашникову обокрали в ресторане

У исполнительницы украли новенький iPhone 11 PRO Max. Инцидент случился в столичном ресторане на Воротынской улице на глазах у окружающих.
По словам Анны Калашниковой, телефон пропал 31 октября. Дорогостоящий гаджет не был застрахован. Ущерб модель оценила в 130 тысяч рублей, передает Life.ru.
Подробности и обстоятельство происшедшего не сообщаются. Сотрудники правоохранительных органов разбираются в ситуации.
Недавно Анна Калашникова уже сталкивалась с воровством. В середине октября она рассказала, как ее обокрали в аэропорту. Знаменитость возвращалась с выступлений из Монако в Москву, когда обнаружила, что у нее пропал кошелек вместе с деньгами и всеми кредитными картами.
Как писали "Дни.ру", Анна Калашникова отставила вещь в зоне досмотра, но надеялась, что сотрудники воздушной гавани найдут ее и вернут. Однако кто-то присвоил кошелек. Певица признавалась, что шокирована ситуацией. При этом Анна Калашникова отметила, что сама была невнимательна.
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