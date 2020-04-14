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"Просто жрите меньше": запертый на карантине Фадеев стремительно теряет вес

Максим Фадеев. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Максим Фадеев много лет страдает от ожирения. Лишний вес даже стал причиной того, что мужчина решил отказаться от выступлений и занялся продюсированием. Благодаря ему российская эстрада получила таких артистов, как Глюкоза, Наргиз Закирова и группа SEREBRO.
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Сейчас артист находится на самоизоляции дома. Он часто общается с подписчиками своего микроблога и накануне сообщил о радостном событии. В своем инстаграм-аккаунте знаменитость написала, что сбросила более 80 килограммов. Раньше он весил 196 кило, а сейчас – уже 112. На достигнутом останавливаться Максим Фадеев не намерен. Звезда хочет избавится еще от 20-30 килограммов. Правда, артист не поделился, за какой период времени ему удалось добиться заветной цифры на весах. 

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Максим Александрович Фадеев композитор, продюсер

Мужчина также не рассказал, как именно ему удалось похудеть. Однако фолловеры, которые давно следят за жизнью продюсера, дали ответ в комментариях. Одна из подписчиц отметила, что Фадеев как-то делился информацией о диете. Секрет успеха прост: перед каждым приемом пищи мужчина выпивал пол-литра воды, чтобы сбить аппетит.

Также Максим уточнил у пользователей "Инстаграм", на сколько им удалось максимально похудеть и каким способом. Фолловеры стали делиться своими успехами. Однако нашлись и те, кто негативно отреагировал на известие о потере веса. "Просто жрите меньше, господа... Тогда и худеть не придется (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Не худейте– будете как все", "Лицо осунулось🙈. Еще минус 20-30, и это будет совсем другой Максим", "Вы сделали резекцию желудка?"

Некоторые фолловеры напомнили Максиму Фадееву его давнее обещание, сообщает Пятый канал. Мужчина уверял, что сбреет бороду, когда похудеет. Однако растительность все еще на месте. Возможно, он решится на гладко выбритый подбородок после того, как скинет еще 20-30 кило, как задумывал. 

Автор: 14 апреля 2020, 14:16
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