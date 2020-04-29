"Чтобы мне полегчало": Гузеева ударила участницу шоу "Давай поженимся!"

Лариса Гузеева была шокирована наивностью очередной участницы шоу "Давай поженимся!". Ведущая не смогла спокойно слушать историю невесты.

Героиней недавнего выпуска передачи "Давай поженимся!" стала 27-летняя Яна из Москвы, которая является владелицей студии депиляции. С виду девушка кажется уверенной в себе и состоятельной, однако она умудрилась связаться с альфонсом.

Как рассказала Яна, она долгое время снабжала избранника финансами, чтобы он смог открыть бизнес. Кроме того, девушка платила за ипотеку, которую сама оформила на возлюбленного. В результате мужчина кинул Яну, оставив ее без денег и квартиры. Сейчас молодой человек якобы нашел другую спонсоршу.

Эта история возмутила Ларису Гузееву. Телеведущая не понимала, как можно быть настолько наивным человеком. Она обратилась к невесте со словами: "Можно я вас ударю? Пожалуйста! Чтобы мне полегчало". После этих слов Гузеева подошла к Яне и отлупила ее бумагами.

Напомним, сейчас съемки "Давай поженимся" проходят в строжайших условиях. Количество человек, которые работают над шоу, на время карантина сократилось в разы. Также студию покинула Василиса Володина. Астролог предпочла самоизолироваться и не подвергать свою жизнь опасности. Лариса Гузеева и Роза Сябитова пока работают вдвоем.