Как наследница Заворотнюк поднялась и раскрутилась на болезни знаменитой матери

"Быть знаменитым некрасиво. // Не это подымает ввысь", – писал Борис Пастернак. 24-летней Анне, старшей дочери актрисы Анастасии Заворотнюк, стоит почаще перечитывать эти строчки классика перед тем, как сделать очередной пост "Инстаграм".



Будем говорить откровенно: ничем, кроме громкой фамилии, дочь Анастасии Заворотнюк не прославилась, хотя и училась в Америке. Ее удел – быть всего лишь дочерью знаменитой актрисы. Да, это тяжелое испытание. И не все достойно с ним справляются.

Та же певица Лолита, например, не считает правильным делать из дочери публичную персону, чем грешат многие ее коллеги. "Если ты рос в обожании и любви, окружавших твоих родителей, а потом стал занимать какую-то незаметную должность, тут может сломаться психика, поэтому я не делаю этого с моей дочкой", – пояснила певица.

Но дочь Заворотнюк строит из себя публичную персону. Вот моя гламурная фотосессия, вот снимки из моих путешествий, вот кофе, который я пью, вот букет цветов, который мне подарили, а под этим топом виден свидетельствующий о занятиях фитнесом живот.

Странность в том, что дочь Заворотнюк претендует на роль философа, мыслителя, златоуста. Чушь, которую она пишет регулярно, помноженная на советы и щедро присыпанная цитатами из Камю, Коэльо и царя Соломона – просто диву даешься, кому, зачем и почему это может быть интересно. А ведь на страницу дочери Заворотнюк подписаны 109 тысяч человек – у иных артистов и то меньше.

"Мне очень повезло с генами, и признаюсь вам честно, физической нагрузкой я себя не сильно нагружаю. Я стараюсь есть сбалансированную домашнюю пищу, 3-4 раза в день, и не ем после 19 часов", "После шампуня я использую маску для волос, могу нанести ее на пять минут, а могу и на час, в зависимости от того, каким временем располагаю, но пока мы все на карантине, не жалейте времени", Мне хочется сказать, мы столько вреда наносим нашей планете. Она такая красивая, она такая прекрасная, удивительная", – пишет дочь звезды театра и кино.

"И такая дребедень целый день" – вспоминаются сразу детские стихи Чайковского...

Но это полбеды. Ужас в том, что у дочери Заворотнюк в интернете уже появляются фан-аккаунты! Кто эти люди, которые фанатеют от чужого, ничего не сделавшего миловидного ребенка, фанатеют и заводят посвященные ему страницы? Молчит Русь, на дает ответа.

Безусловно, дочь Заворотнюк, как это не цинично звучит, неплохо раскрутилась во время болезни знаменитой матери. Количество подписчиков, желающих найти у наследницы актрисы хоть какую-то информацию, неуклонно растет. А дочь звезды упорно хранит молчание.

Она мнит из себя звезду, хотя она нужна людям только для того, чтобы узнать, жива ли еще ее мама, идет ли на поправку...

Анна Заворотнюк пишет про все, кроме того, как дела у знаменитой матери. Хотя не забывает она и про хлеб насущный. И вот уже на ее странице появилась строчка с контактами "по вопросам сотрудничества"... Как говорится, "я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно!"

Смотришь на все это и понимаешь: прав был Борис Леонидович, считая, что "позорно ничего не знача, быть притчей на устах у всех".