Дочь Тарасова начала есть прямо с пола (видео)

Спортсмен опубликовал семейное видео в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта. Он показал, как двухлетняя Милана трапезничает. Такой обед малышке явно пришелся по душе. Дмитрий Тарасов спросил, вкусно ли девочке.
Милана никак не отреагировала на отца и продолжила заниматься своим делом, передает Пятый канал. Футболист прикрепил на видео смеющиеся смайлики, показав тем самым свое одобрение ситуации.
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