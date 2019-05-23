Подозреваемая в убийстве Михаила Круга жена назвала их брак пыткой
Многие знают, что Михаил Круг был дважды женат. Первая супруга Светлана подарила артисту сына Дмитрия, от второй жены Ирины у певца остался сын Александр. Однако редакции программы "Прямой эфир" удалось выяснить, что звезда шансона была в браке трижды.
В студии ток-шоу 56-летняя Марина Базанова из Твери рассказала, что помнит Круга как Михаила Воробьева (настоящая фамилия певца – Прим.ред.). Она познакомилась с будущей звездой еще подростком. 15-летний Михаил влюбился с первого взгляда и продолжал питать к ней чувства до конца жизни. Их роман длился около четырех лет. Марина проводила избранника в армию и обещала дождаться, однако слово свое не сдержала.
Базанова вышла замуж и родила дочь. Для Воробьева это стало большим ударом. Михаил взял псевдоним и занялся творчеством. Многие свои песни артист посвятил Базановой, например, композиция "Девочка-пай" написана именно о Марине.
После 15 лет разлуки Базанова и Круг вновь встретились. Женщина к тому моменту была свободна. Они возобновили отношения и вскоре расписались в ЗАГСе. Для возлюбленной артист купил дом в Твери, однако этот брак продлился всего две недели.
В сегодняшнем выпуске "Пусть говорят" Марина Базанова рассказала, что совместная жизнь с Кругом была для нее пыткой. После свадьбы Михаил запретил Марине работать. После женщина так и не смогла вернуться в профессию, в которой до брака с шансонье достигла значительных высот.
Меж тем причиной расставания стало решение Базановой сделать аборт. Марина не хотела рожать ребенка от артиста. Теперь она сожалеет о своем решении.
О смерти Михаила Круга женщина узнала от подруги. Она пять лет не решалась навестить могилу бывшего мужа. Теперь она бывает на кладбище каждый его день рождения.
"Часто снится и все время зовет. Ой, Миша, мой дорогой. Прости меня за все! Как ты меня любил, только сейчас понимаю, а уже поздно", - призналась экс-супруга Круга в сегодняшнем выпуске ток-шоу "Прямой эфир".
Мрина рассказала, что после смерти шансонье она попала под подозрение. Следователи полагали, что она как-то причастна к его убийству.
"Когда меня привезли в прокуратуру, то был вопрос в лоб: „Почему собаки пустили в дом убийц?“. Собака Стинг, которая попала под пули, ей челюсть прострелили, была куплена мне в подарок. Они обратились ко мне с вопросом, так как я его воспитывала, пса. Но что там было его воспитывать? Стаффордширский терьер был как кошка. А они, наверное, подумали, что я пришла в дом и собаки меня узнали", – рассказала Марина Базанова в сегодняшнем выпуске программы "Прямой эфир".
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