Звезда "Бригады" поведала Корчевникову о своем темном прошлом

Фархад Махмудов прославился после выхода на экраны фильма "Бригада". В сериале артист сыграл наркобарона. В реальной жизни мужчины тоже есть сомнительные эпизоды.

Актер приехал покорять российский кинематограф из Узбекистана. Он родился в Ташкенте и еще в школьные годы снялся в нескольких лентах. Юноша переехал в Москву, поступил во ВГИК, а затем его приняли на работу в театр.

Правда, была загвоздка. Фархад Махмудов все еще оставался гражданином другой страны, поэтому могли возникнуть сложности с жильем и пропиской. На помощь пришла его коллега по Театру Романа Виктюка Екатерина Карпушина. Женщина предложила артисту заключить фиктивный брак, чтобы тот мог со временем получить гражданство.

Как отметил Фархад Махмудов, они с актрисой до сих пор дружат. Благодаря штампу в паспорте мужчина смог получить прописку в Москве и вид на жительство. Пара не расторгала брак в течение 15 лет. Все было официально оформлено, когда у каждого была своя семья. "Катя уже давно стала мамой. Ее сыну было 14 лет, когда официально развелись", – рассказал актер в эфире шоу "Судьба человека".

Фархад Махмудов прославился после работы в сериале "Бригада". Он отметил, что после съемок в картине "ребята в спортивных костюмах" считали своим долгом подойти и одобрительно похлопать по плечу. "В криминальном мире, наверное, казались родными", – добавил актер.