Звезда "Папиных дочек" окончательно превратилась в мальчика

Звезда решила показать честное "карантинное" селфи. Она выложила в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта снимок без прикрас. На фото молодая мама запечатлена без макияжа, с растрепанными волосами и в растянутой серой футболке. В кадр также попал муж артистки, Артур Смольянинов.
Без косметики и укладки Дарья Мельникова выглядит как паренек из соседнего двора. Девушка уже давно отказалась от длинных волос и предпочитает либо бриться наголо, либо поддерживать аккуратную короткую стрижку.
Актриса в одном из своих интервью рассказывала, что решилась на кардинальные перемены во внешности после рождения первого сына. Тогда ей хотелось всем доказать, что она еще девушка и актриса. После появления на свет младшего ребенка Дарье Мельниковой просто захотелось какого-нибудь обновления.
Также артистка признавалась, что всю жизнь сторонится женственности. Хотя ролевая модель девушки – ее мама – невероятно красива. Большую часть времени актриса бунтует против стереотипов, но иногда одергивает себя и старается быть нежной, пишет издание Passion.ru.
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