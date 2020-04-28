Звезда "Папиных дочек" окончательно превратилась в мальчика

Дарья Мельникова, как и многие артисты, сейчас находится на самоизоляции. Девушка проводит время с семьей – двумя детьми и мужем, актером Артуром Смольяниновым.

Звезда решила показать честное "карантинное" селфи. Она выложила в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта снимок без прикрас. На фото молодая мама запечатлена без макияжа, с растрепанными волосами и в растянутой серой футболке. В кадр также попал муж артистки, Артур Смольянинов.

Без косметики и укладки Дарья Мельникова выглядит как паренек из соседнего двора. Девушка уже давно отказалась от длинных волос и предпочитает либо бриться наголо, либо поддерживать аккуратную короткую стрижку.

Актриса в одном из своих интервью рассказывала, что решилась на кардинальные перемены во внешности после рождения первого сына. Тогда ей хотелось всем доказать, что она еще девушка и актриса. После появления на свет младшего ребенка Дарье Мельниковой просто захотелось какого-нибудь обновления.

Также артистка признавалась, что всю жизнь сторонится женственности. Хотя ролевая модель девушки – ее мама – невероятно красива. Большую часть времени актриса бунтует против стереотипов, но иногда одергивает себя и старается быть нежной, пишет издание Passion.ru.